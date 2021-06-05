Коли сервісмени та автомобілісти говорять про віск для автомобіля, вони можуть мати на увазі кілька понять. Усі вони – не випадкові у світі автосервісу, і покликані захистити машину від старіння та полегшити життя її користувача.

Звісно, термін віск тут умовний – найчастіше це синтетичний препарат, який, однак, вдало відтворює якості природного матеріалу – бджолиного воску. Зазначимо також, що поняття в класифікації восків по догляду за фарбою відносно умовні: іноді виробники та маркетологи самі “плутають педалі”, називаючи свій продукт не так, як це роблять більшість автомобілістів. Тому коли у розмові з вами використовують нижченаведені неформальні назви восків, ми радимо уточнювати, про продукт якого призначення йдеться.

Воском автомобілісти як правило називають засоби для догляду за лакофарбовим покриттям кузову

Гарячий віск

Певно, найчастіше ми чуємо саме про гарячий віск, і трапляється це на автомийці. Рядок у прайсі “гарячий віск” означає, що після мийки машину обіллють речовиною – рідким поліролем. Клієнтові кажуть, що це буде захист для лаку і фарби, і певна частина воску на машині справді залишиться. Але головне його завдання – полегшити мийнику процес витирання (осушення) поверхні кузову.

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Рідкий віск

Цим терміном зазвичай називають рідкий поліроль для кузова. Це корисний препарат, який створює тонкий захисний шар на лакофарбовій поверхні. Віск заповнює пошкодження лаку – мікротріщини та подряпини, і по-перше, маскує їх, а по друге – консервує пошкодження, запобігаючи розвитку корозії під фарбою. Завдяки тому, що подряпини цілком або частково заповнюються препаратом, стара фарба (лак) отримує глянець. Рідкий поліроль зручний тим, що його легше наносити в домашніх умовах – тобто без полірувальної машинки. Але у більшості випадків він тримається на машині недовго.

Рідкий віск зручніше для нанесення, ніж інші поліролі: його легше розтирати по поверхні

Саме серед рідких восків найчастіше зустрічаються поліролі з ефектом фарбування. Їхнє завдання – не у тому, щоб повернути фарбі втрачений колір, а в маскуванні подряпин та сколів, грані яких відблискують світлим тоном, або з-під яких просвічує ґрунтовка. Кольорова гама таких поліролей включає кілька основних відтінків: чорний, червоний, синій тощо.

Твердий віск

Так називають поліроль, який має пастоподібну консистенцію – хоча насправді він таки не твердий. Також іноді стосовно таких поліролів можна почути вислів “базовий віск”.

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До цієї категорії восків відносяться найбільш ефективні засоби. Їхня перевага – у можливості створити відносно товстий захисний шар на кузові. Який може протриматися на кузові кілька місяців. Недолік один: такий препарат важче наносити вручну, зокрема – через спосіб нанесення, коли його доводиться розтирати серветкою у підсушеному вигляді. За наявності полірувальної машинки все набагато простіше.

Так званий твердий віск дозволяє створити на фарбі достатньо товстий захисний шар. Крім того, він дає поверхні виразний глянець

Слід знати, що поліролі можуть бути як суто воскові, так і з додаванням невеликої кількості абразиву (про професійне “глибоке” полірування ми зараз не говоримо). Засоби з абразивом варто застосовувати на дуже старих поверхнях, що мають матовий вигляд через велику кількість мікроподряпин. І треба з великою обережністю обробляти ними кузови, пофарбовані в умовах сумнівних майстерень.

Рідке скло або кераміка

Так називаються професійні засоби догляду за лакофарбовим покриттям автомобіля. Вони досить дорогі (від 100 доларів), однак якщо справжні, то ефект відчувається від пів року до року. Наносити його нелегко. Наприклад, перед обробкою японським препаратом Willson потрібно спочатку нанести спеціальне молочко, а потім кілька разів – власне “рідке скло”. Потім добре натирати м’якою ганчіркою. Твердіє “рідке скло” не одразу, через кілька днів. Однак потім захищає авто не лише від бруду та дощу (волога збирається у краплі та скочуються з поверхні), але навіть від дрібних подряпинок. Особливо рекомендується “рідке скло” для автомобілів темних кольорів – наприклад, чорного.

Віск для шкіри

Ще один засіб автокосметики, який називають воском – засіб для догляду за шкірою салону. Більшість кондиціонерів для шкіри випускаються у вигляді рідких препаратів, але деякі мають вигляд крему (воску). Саме такі найчастіше призначаються для обробки салонів із дуже старою шкірою, які потребують не лише очищення, а й оновлення кольору, і “лікування” тріщин.

Виробники деяких засобів по догляду за шкірою заявляють про наявність у їхньому складі бджолиного воску. Тому такі препарати називають воском

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Як бачимо, усі види воску, які фігурують у сфері автосервісу, аж ніяк не обов’язкові для використання. Але ці речовини цілком корисні, оскільки служать для підтримання автомобіля у кращому стані, та й для продовження його життя в цілому. Тому якщо у вас є змога використовувати віск як засіб догляду за кузовом та інтер’єром, не варто від нього відмовлятися.

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