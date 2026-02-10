Чи законні решітки на номерних знаках автомобіля

Питання використання решіток на номерних знаках автомобіля залишається одним із найбільш спірних у сфері адміністративної відповідальності водіїв пише doradvokat.com.ua. Для працівників поліції наявність решітки може бути формальною підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Чинне законодавство не містить прямої заборони на використання решіток як окремого технічного елементу. Однак відповідальність пов’язується з фактом ускладнення ідентифікації номерного знака. Саме це оціночне формулювання створює правову невизначеність і породжує різні підходи до тлумачення однієї й тієї ж норми.

Вимоги правил дорожнього руху

Правила дорожнього руху встановлюють загальні вимоги до стану та читабельності номерних знаків. Ключова норма міститься у пункті 2.9.в ПДР, який забороняє керування транспортним засобом із номерним знаком, що не дозволяє чітко визначити його символи з відстані двадцяти метрів.

Водночас закон не визначає процедури перевірки цієї вимоги та не встановлює способів її фіксації. Відсутні методики вимірювання відстані, стандарти освітлення або куту огляду. У результаті застосування цієї норми на практиці значною мірою залежить від суб’єктивного сприйняття конкретного працівника поліції.

Адміністративна відповідальність

Частина перша статті 121–3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за керування транспортним засобом із номерним знаком, ідентифікація якого ускладнена іншими предметами. Санкція за таке правопорушення становить 1190 гривень штрафу.

Важливо, що закон не забороняє решітки безпосередньо і не містить прямої вказівки на їх незаконність. Юридичне значення має не сам факт наявності конструкції, а її реальний вплив на можливість ідентифікації символів номерного знака. При цьому будь-які об’єктивні критерії такого впливу в законі відсутні.

Суб’єктивність юридичного поняття «ускладнює ідентифікацію номерного знака»

Відсутність чітких критеріїв у законі

Поняття ускладнення ідентифікації номерного знака не має легального визначення. Закон не встановлює, у яких саме випадках номерний знак слід вважати таким, що не підлягає ідентифікації. Не визначено допустимі параметри матеріалу, товщини, щільності або геометрії решітки. Також відсутні будь-які офіційні стандарти або методики перевірки читабельності.

Єдиним способом оцінки залишається візуальне спостереження інспектора поліції. Такий підхід не може вважатися об’єктивним, оскільки залежить від освітлення, погодних умов, кута огляду та індивідуальних особливостей сприйняття. Водій фактично позбавлений можливості наперед передбачити правову оцінку своїх дій.

Проблеми правозастосування на практиці

На практиці фіксація таких правопорушень часто здійснюється без проведення будь-яких вимірювань або перевірок. Фото- та відеофіксація виконується з довільної відстані, без зазначення умов огляду і без можливості об’єктивно оцінити читабельність номерного знака з двадцяти метрів.

Постанови про накладення штрафу нерідко ґрунтуються виключно на суб’єктивному висновку інспектора. Матеріали справи не містять доказів, які б однозначно підтверджували факт ускладнення ідентифікації. Саме ця обставина найчастіше стає підставою для подальшого судового оскарження.

Чому суди скасовують штрафи

Судова практика виходить із необхідності доведення складу адміністративного правопорушення належними та допустимими доказами. Сам по собі факт наявності решітки не може вважатися доказом порушення. Суд оцінює, чи довела поліція реальне ускладнення ідентифікації символів номерного знака.

За відсутності якісної фото- або відеофіксації вина водія вважається недоведеною. Суб’єктивні припущення інспектора не визнаються достатніми доказами. Презумпція невинуватості поширюється і на адміністративні справи, а всі сумніви тлумачаться на користь особи, яка притягується до відповідальності.

Коли суд може підтримати поліцію

Суд може стати на бік поліції лише за наявності переконливих і послідовних доказів. Такими доказами можуть бути матеріали, з яких об’єктивно випливає неможливість чіткого розпізнавання символів номерного знака. Враховуються умови зйомки, відстань, кут огляду та освітлення.

Важливим є встановлення факту порушення саме вимоги пункту 2.9.в ПДР щодо ідентифікації з двадцяти метрів. Якщо ці обставини належно зафіксовані та не викликають сумнівів, суд може визнати склад правопорушення доведеним.

Чому решітки не мають реальної користі

Решітки не передбачені заводською конструкцією транспортних засобів і не мають нормативного статусу. Вони не створюють для водія жодних юридичних гарантій або переваг. Закон не пов’язує їх використання з можливістю уникнення відповідальності чи спрощення експлуатації автомобіля.

Натомість наявність решітки часто стає формальним приводом для зупинки транспортного засобу та подальшої перевірки. Це підвищує ймовірність конфліктної ситуації та створює додаткові юридичні ризики.

Чому немає сенсу ризикувати

Кожна поїздка з решіткою на номерному знаку супроводжується ризиком суб’єктивної оцінки з боку інспектора. У разі винесення постанови водій змушений витрачати час і ресурси на її оскарження. При цьому жодних правових або практичних переваг така конструкція не надає.

Фактично водій добровільно створює для себе додатковий ризик без будь-якої об’єктивної вигоди. З правової точки зору така поведінка є невиправданою.

Роль адвоката у справах щодо решіток

Адвокатський захист у таких справах ґрунтується на аналізі оціночного характеру правової норми, перевірці допустимості доказів та дотриманні процедури притягнення до відповідальності. Відсутність належних доказів або процесуальні порушення є самостійними підставами для скасування постанови.

Стратегія захисту полягає у доведенні недоведеності факту ускладнення ідентифікації номерного знака та застосуванні принципу презумпції невинуватості.

Висновки

Норма про ускладнення ідентифікації номерного знака має оціночний характер і не містить чітких меж правомірної поведінки. Це створює правову невизначеність і дозволяє суб’єктивне застосування закону. Навіть прозора решітка потенційно може бути визнана порушенням.

Найбільш безпечним способом мінімізації юридичних ризиків є повна відмова від будь-яких додаткових конструкцій на номерних знаках. У разі притягнення до відповідальності водій має право на судовий захист, а професійна правова допомога істотно підвищує шанси на успіх.