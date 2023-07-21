Під час зупинки в «Дії» не відобразились документи на право керування. Поліцейські виписали штраф, а суд визнав його незаконним.

Водіям дозволили пред’являти працівникам поліції на місці зупинки документи на право керування в електронному форматі в додатку «Дія». При цьому пред’являти «паперові» документи не потрібно. Це дозволено на законодавчому рівні.

Читайте також: Без підпису водія в протоколі штраф недійсний: висновок суду

Проте в законі забули прописати як повинен діяти водій, якщо з технічних причин такі документи «зникнуть» в «Дії» у потрібний час.

Як все було на місці зупинки

Працівники поліції зупинили автомобіль, попросили водія пред’явити документи на право керування. Оскільки водій «йшов у ногу з часом», він дістав мобільний телефон та намагався пред’явити документи з додатку «Дія».

На превелике здивування водія, свідоцтво про реєстрацію автомобіля було відсутнє в додатку «Дія». Водій повідомив, що «техпаспорт» є в «Дії», однак у зв’язку з невідомими обставинами він чомусь зник звідти.

Інспектори зраділи цьому та швидко виписали водію постанову про накладення штрафу у розмірі 425 грн за непред’явлення документів.

Після отримання штрафу водій написав оператору порталу «Дія» про наявність проблеми. У відповідь отримав повідомлення про тимчасові перебої в роботі вказаної інформаційної системи.

Повідомлення мало такий зміст: «Зараз спостерігаються особливості в роботі реєстру водійських посвідчень та техпаспортів. Саме через це наразі документ може зникнути або не підтягнутися в Дію».

Розгляд справи в суді

Водій усвідомлював, що отримав штраф при відсутності своєї вини. Тому оскаржив постанову поліції в суді.

В позові водій повідомив як все насправді було. Наголосив, що він не може нести відповідальність внаслідок незадовільної роботи державного сервісу «Дія».

Читайте також: За перевищення швидкості нарахували штраф у 121 000 євро

Під час розгляду справи суд наголосив, що згідно зі статтею 9 КУпАП адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна, умисна дія, яка посягає на громадський порядок.

Суд дослідив переписку з оператором сервісу «Дія» та визнав відсутність жодної вини й умислу в діях водія. За результатами розгляду справи суд визнав постанову поліції незаконною та скасував її. Постанова суду 12.07.2023 у справі № 521/5725/23.

Висновки

Технічні перебої в роботі сервісу «Дія» не повинні порушувати права громадян. Зокрема не можна накладати штрафи на водіїв за таких обставин. Проте відсутність законодавчого регулювання створює суперечки на місці зупинки.



Тому на часі є внесення змін до закону, які б передбачили, що працівник поліції самостійно повинен перевірити наявність в базах посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію та страхового полісу. Обов’язкове додаткове пред’явлення водієм цих документів позбавлене жодного змістового сенсу.