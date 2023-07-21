Во время остановки в «Дії» не отразились документы на право управления. Полицейские выписали штраф, а суд счел его незаконным.

Водителям разрешили предъявлять сотрудникам полиции на месте остановки документы на право управления в электронном формате в приложении "Дія". При этом предъявлять «бумажные» документы не нужно. Это разрешено на законодательном уровне.

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Однако в законе забыли прописать, как должен действовать водитель, если по техническим причинам такие документы «исчезнут» в «Дії» в нужное время.

Как все было на месте остановки

Сотрудники полиции остановили автомобиль, попросили водителя предъявить документы на право вождения. Поскольку водитель «шел в ногу со временем», он получил мобильный телефон и пытался предъявить документы из приложения «Дія».

К удивлению водителя, свидетельство о регистрации автомобиля отсутствовало в приложении «Действие». Водитель сообщил, что «техпаспорт» есть у «Дії», однако в связи с неизвестными обстоятельствами он почему-то исчез оттуда.

Инспекторы обрадовались этому и быстро выписали водителю постановление о наложении штрафа в размере 425 грн за непредъявление документов.

После получения штрафа водитель написал оператору портала Действие о наличии проблемы. В ответ получил уведомление о временных перебоях в работе указанной информационной системы.

Сообщение имело следующее содержание: «Сейчас наблюдаются особенности в работе реестра водительских удостоверений и техпаспортов. Именно поэтому документ может исчезнуть или не подтянуться в Дії».

Рассмотрение дела в суде

Водитель сознавал, что получил штраф при отсутствии своей вины. Потому обжаловал постановление полиции в суде.

В иске водитель сообщил, как все на самом деле было. Он подчеркнул, что он не может нести ответственность в результате неудовлетворительной работы государственного сервиса «Дія».

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При рассмотрении дела суд отметил, что согласно статье 9 КУоАП административным правонарушением признается противоправное, виновное, умышленное действие, посягающее на общественный порядок.

Суд исследовал переписку с оператором сервиса «Действие» и признал отсутствие вины и умысла в действиях водителя. По результатам рассмотрения дела суд признал постановление полиции незаконным и отменил его. Постановление суда 12.07.2023 г. по делу № 521/5725/23.

Выводы

Технические перебои в работе сервиса "Дія" не должны нарушать права граждан. В частности, нельзя налагать штрафы на водителей при таких обстоятельствах. Однако отсутствие законодательного регулирования создает споры на месте остановки.



Поэтому актуально внесение изменений в закон, которые бы предусмотрели, что работник полиции самостоятельно должен проверить наличие в базах водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и страхового полиса. Обязательное дополнительное предъявление водителем этих документов лишено смыслового смысла.