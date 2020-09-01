Часто у автовласників виникає питання - чи потрібно переукладати договір ОСАГО в разі зміни власника або реєстраційних номерних знаків транспортного засобу. Роз'яснюємо, як бути в такій ситуації.

Відповідно до пунктів 201.1 і 201.2 ст.201 Закону України «Про ОСАЦВ»: «В разі зміни власника застрахованого транспортного засобу договір страхування зберігає силу до закінчення терміну його дії. У разі відчуження застрахованого транспортного засобу, права і обов'язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність».

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Одним з основних ідентифікують ознак транспортного засобу, крім номерного знака, є його VIN-код (номер кузова, шасі, рами), який не змінюється при зміні власника або номерного знака транспортного засобу.

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