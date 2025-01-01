Чим для водіїв китайські "кар’єристи" Shahtuisk кращі за білоруські БєлАзи

Відразу чотири машини 60-тонної вантажності пущені у дію на підприємстві. В металургійному виробництві їм роботи вистачає – самоскиди перевозять гарячий шлак, кокс та інші сипучі та великогабаритні матеріали.

Як розповідається в газеті АрселорМіттал metalurg.online, підприємство є одним із перших в Україні, хто експлуатуватиме ці автомобілі у виробництві. Для цього довелося навіть переучувати водіїв, оскільки самоскиди зовсім іншої концепції. Водії пройшли курс з основ управління та обслуговування такої техніки, отримали відповідні сертифікати від дилера виробника.

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Вантажність такого самоскида на 15 тонн більша від виведених з ладу чи пошкоджених війною 45-тонних старих машин. Придбані кар'єрні машини Shahtui повністю відповідають міжнародним стандартам з охорони праці та безпеки руху.

"Нове завжди краще старого, а якщо нова техніка ще й зручна для роботи, тоді взагалі приємніше працювати з нею. У цього самоскида велика кабіна, в ній багато простору, є панорамне вікно, через яке все добре видно. Кращому спостереженню навколо машини сприяють відеокамери, що встановлені з усіх боків. Завдяки їм для водія вже немає «сліпих» зон. А це безпека для усіх учасників робочого процесу", – ділиться враженням и водій Дмитро Войлов, який раніше працював на 45-тонному самоскиді БелАЗ.

Моніторинг показав в нинішньому році лише одне відвантаження самоскидів Shantui SK90. Його здійснила компанія "Альфатех". Фото: Альфатех

За словами Войлова, робоче місце, ергономіка тут продумані та лояльні до водія у комфорті та зменшенні його втомлюваності під час робочої зміни. Тут також продумали про робоче крісло. Воно антивібраційне та може анатомічно підлаштовуватися під вагу та статуру людини за кермом.

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Машина потужна. Маючи повну масу 90 т, з яких 60 т відведено під вантажність, його двигун Weichai (WP12G430E310) екологічного стандарту Tier 3 на 316 кВт/429,63 к.с. повністю справляється з навантаженнями при транспортуванні породи чи продуктів відходів. В середньому на одну "конячку" припадає 209,3 кг, що для силового потенціалу кар’єрної техніки є гарним показником.

В стандартній комплектації стоїть кондиціонер і, що головне, в кабіні є зона відпочинку. Завдяки меншій висоті відносно попередніх 45-тонників, що підлягають списанню, Shahtuisk90-C6 зручніший в техобслуговуванні, менше потребує додаткових засобів безпеки при ремонті тощо.

У лютому-березні 2022 року металурги вивели частину самоскидів на дорожні барикади проти ворожої техніки, що не могла пройти вогкими замінованими українськими полями. Фото: АрселорМіттал

Звісно, китайські машини не для доріг загально користування, експлуатуються в межах технологічних шляхів підприємства, оскільки тут ширина 3550 мм. Висотою та довжиною "кар’єрист" також не скривджений – 4050 та 9050 мм відповідно.

Нині нові самоскиди ще перебувають на обкатці, проте вже демонструють надійність і зручність в роботі.