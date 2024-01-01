В якому кар'єрі вантажівки 6 років цілодобово їздять без людей?

Починаючи з 2019 року, на вапняковому розрізі Brønnøy Kalk сім безпілотних вантажівок Volvo Autonomous Solutions замінили підрядника з водіями, повідомляє Volvo Group. Автоматизовані тягачі Volvo FH16 650 відтоді перевезли мільйон тонн вапняку на загальну відстань у 220 000 кілометрів.

Для порівняння: 220 000 кілометрів – це 5,5 обертів навколо екватора.

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Для міжнародних перевезень така відстань може здатися надто маленькою, але в умовах гірничого розрізу це вважається гарним показником. Тут усі сім транспортних засобів їздять надзвичайно короткими маршрутами від місця видобутку вапна до пунктів його подрібнення. В середньому такий маршрут має довжину майже 5 кілометрів звичайною ґрунтівкою.

Тому перед автопілотом тут завдання набагато простіше, ніж у громадському трафіку дорогами загального користування. Водіїв у кабіні немає. Ще на початку їх можна було там побачити, але потім програми було відшліфовано, алгоритм дії розроблено.

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"Інтелектуальна система Autona/earth змінює гірничодобувні та кар'єрні операції завдяки автономності. Це більше, ніж просто автономний гірничодобувний самоскид, це комплексне транспортне рішення, спеціально розроблене для операційних потреб кожного об'єкта. Наше рішення для автономних перевезень, що пропонується за моделлю «транспорт як послуга», спрощує перехід до автономності, дозволяючи вашому бізнесу брати участь у трансформації галузі, не стикаючись з усіма складнощами", – зазначають в Volvo Autonomous Solutions.

Фото: Volvo Trucks

Самоскиди рухаються на 100% автономно. Вони працюють 24 години на добу без вихідних, припиняючи роботу тільки в разі необхідності заїзду на сервіс. Щоправда, технічне обслуговування машин роблять люди.