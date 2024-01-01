В каком карьере грузовики 6 лет круглосуточно ездят без людей?

Начиная с 2019 года, на известняковом разрезе Brønnøy Kalk семь беспилотных грузовиков Volvo Autonomous Solutions заменили подрядчика с водителями, сообщает Volvo Group. Автоматизированные тягачи Volvo FH16 650 с тех пор перевезли миллион тонн известняка на общее расстояние в 220 000 километров.

Для сравнения: 220 000 километров – это 5,5 оборота вокруг экватора.

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Для международных перевозок такое расстояние может показаться слишком маленьким, но в условиях горного разреза это считается хорошим показателем. Здесь все семь транспортных средств ездят чрезвычайно короткими маршрутами от места добычи извести до пунктов его измельчения. В среднем такой маршрут имеет длину почти 5 километров по обычной грунтовке.

Поэтому перед автопилотом здесь задача гораздо проще, чем в общественном трафике по дорогам общего пользования. Водителей в кабине нет. Еще в начале их можно было там увидеть, но потом программы были отшлифованы, алгоритм действия разработан.

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"Интеллектуальная система Autona/earth меняет горнодобывающие и карьерные операции благодаря автономности. Это больше, чем просто автономный горнодобывающий самосвал, это комплексное транспортное решение, специально разработанное для операционных потребностей каждого объекта. Наше решение для автономных перевозок, предлагаемое по модели "транспорт как услуга", упрощает переход к автономности, позволяя вашему бизнесу участвовать в трансформации отрасли, не сталкиваясь со всеми сложностями", – отмечают в Volvo Autonomous Solutions.

Фото: Volvo Trucks

Самосвалы движутся на 100% автономно. Они работают 24 часа в сутки без выходных, прекращая работу только в случае необходимости заезда на сервис. Правда, техническое обслуживание машин делают люди.