Питанням, чим небезпечна снігова каша, днями зацікавилось пів-України: зимова погоди повернулась на кілька днів.

Оскільки стійких морозів на більшій частині території не передбачається, снігового покрову не має бути. Проте на дорозі утвориться те, що в народі називають снігова каша, а фахівці зневажливо називають шугою і пов’язують з поняттям слешпленінгу.

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З точки зору автомобілістів, снігова каша – це густа суміш снігу з водою, яка завдяки соляним реагентам та навколонульовій температурі тримається на асфальті доволі довго, не замерзає, не висихає і не стікає на узбіччя. Це доволі небезпечна субстанція, яка може загрожувати безпеці руху.

Здавалося б, снігова каша без льоду під низом не створює небезпеки. Проте вона загрожує слешпленінгом.

Що таке слешпленінг

Таким суто іноземним словом фахівці-шинники та експерти з безпеки руху позначають явище, схоже з акваплануванням, коли в дощову погоду колесо спливає на водяній подушці і втрачає контакт з дорогою. Слешпленінг (від англ. slash – прорізати та planning – ковзати) виникає на швидкостях вище за 50 км/год. Воно означає, що колесо починає спливати над асфальтом, спираючись на непевний шар снігової каші.

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Зрозуміло, що автомобіль в такій ситуації втрачає керування. Аби цього не сталося, за таких умов треба дотримуватись розумної швидкості. Також пам’ятайте: чим більше зношені ваші шини, тим вища ймовірність спливти на “пирогу” зі снігу, води та льоду.

Різко гальмувати на сніговій каші небезпечно, оскільки під нею завжди мокрий асфальт, а часом може трапитись і крига.

Гальмівний шлях

При екстреному уповільненні на сніговій каші гальмівний шлях помітно збільшується, адже покриття проїжджої частини під такою сніжно-водяною сумішшю завжди мокре. Тож за такої ситуації на дорозі треба дотримуватись такої ж манери керування, як під час зливи або снігопаду. Якщо температура нижче нуля, поводьтеся, як під час ожеледі.

Сніг, що налипає на колісні арки, треба збивати, поки він не замерз. Інакше грудки криги будуть заважати колесам в поворотах і на нерівностях дороги.

Обмерзання

Мокрий сніг з дороги колеса накидають на колісні арки, на бризковики, де він охоче налипає, скупчується, утворюючи дивовижні конструкції. Небезпека їхня в тому, що при зниженні температури ці нагромадження мокрого снігу замерзають внизу колісних арок. Утворені таким чином льодові нарости перешкоджають ходам коліс вгору при роботі підвіски, а передні колеса крім того починають “затирати” при поворотах.

Щоби уникнути цього, накопичення мокрого снігу на бризковиках треба вчасно струшувати, коли вони ще не замерзли.

Сіль, що міститься у мокрому снігу на дорозі, загрожує автомобілю корозією. Тому після зими треба вимити днище, знищити сліди іржі та оновити захисне покриття на металі.

Пошкодження автомобіля

Снігова каша часто містить у собі сіль, яка перешкоджає її замерзанню. Завдяки своїм фізичним властивостям грудки мокрого снігу стають добрим засобом доставки солі до вразливих місць кузова – затишних куточків колісних арок, крил, днища, трубопроводів та деталей підвіски. Налипаючи у першому-ліпшому кутку, солоний сніг створює такий собі компрес, що сприяє розвитку корозії.

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Щоб зменшити негативний вплив солі на машину, треба слідкувати за цілісністю антикорозійного захисту у згаданих зонах, а після завершення сезону нижню частину автомобіля треба ретельно вимити за допомогою потужних струменів води.

Здавалося б, чим небезпечна снігова каша, варто знати перш за все мешканцям міст, де вулиці посипають сіллю і де є всі умови для утворення на дорозі тієї самої шуги. Однак за певної погоди будь-яка дорога і без допомоги реагентів може вкриватись шаром снігової каші.

Тож не забуваймо про її підступність саме в міжсезоння, коли температура не падає низько, а снігопади бувають доволі інтенсивними. Так, на перший погляд картина не така страшна, як ожеледь, проте небезпеку несе чималеньку.

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