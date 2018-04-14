Авто в кредит: чи можна втратити машину, квартиру та власну нирку, якщо невдало скористатись послугою автокредитування.

Українці навіть зі стабільним та офіційним доходом остерігаються купувати автомобіль в кредит, хоча за кордоном більшість людей стають власниками транспортних засобів за допомогою поетапної сплати коштів. Саме тому більшість з нас їздять на старих та проблемних авто, часто навіть на навіплегальних, а не насолоджуються володінням нової та сучасної автівки.

Розглянемо ризики, через які наші співвітчизники побоюються стати на шлях цивілізованої купівлі авто в кредит чи лізинг.

ТОП-5 ризиків, через які українці не купують авто в кредит:

1. Неможливість погашення боргу через падіння курсу національної валюти

Різке падіння курсу національної валюти, яке за останнє десятиріччя траплялося в Україні вже двічі, надовго відбило бажання брати в кредит коштовні речі, і автомобілі особливо. Адже під час фінансової кризи курс гривні стрімко знижується, а зарплати адекватно не збільшуються. Особливо це відчули автомобілісти, які до 2008 року брали кредити на авто в доларах, а віддавати потім доводилось чи не вдвічі більше.

Втім, нині кредити на автомобілі, як і інші речі, видаються лише в національній валюті. Тому ті, хто під час стрімкого падіння валюти у 2015 році взяли гривневий кредит на авто, навіть "виграли" на падінні курсу. Адже в перерахунку на тверду валюту врешті-решт вони заплатили навіть менше, аніж громадяни, які брали автомобілі за повну вартість. Тому сьогодні падіння курсу національної валюти вже не є перепоною для автокредитування.

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2. Значне здорожчання авто в кредит порівняно з купівлею за повну суму одразу

Звичайно, порівняно з країнами Західної Європи чи США відсоткові ставки за користування кредитними коштами в Україні набагато більші і перевищують 10% річних. За таких умов здорожчання автомобіля при купівлі його в кредит на кілька років може становити дві і навіть три його повні вартості.

Однак сьогодні на ринку представлено багато програм фінансування, які пропонують автокредити під незначні відсотки. Такі партнерські програми вигідні ще й тим, що вони зазвичай розраховані на невеликий термін – рік-два, на який можна прогнозувати свої прибутки. За такий короткий час та за умови невеликої відсоткової ставки автомобіль "не встигає" значно здорожчати.

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3. Необхідність сплачувати за страховку та інші "нав’язані" послуги

При оформленні кредиту на автомобілі банки зобов’язують сплатити покупця цілий набір додаткових платежів – одноразову комісію за користування кредитними коштами, щомісячні платежі, комісію за перерахування коштів та, звичайно, страховки – життя й здоров’я позичальника та КАСКО й автоцивілку – на автомобіль.

Однак на вітчизняному ринку автокредитування сьогодні існує непоганий вибір банків та фінустанов. І не всі "здирають" з позичальника стільки додаткових зборів – у деяких банків нема комісій за перерахування коштів та обов’язкового придбання страховки життя.

А щодо страховок на автомобіль, то вони якраз забезпечують спокій автовласника у випадку непередбачуваних ситуацій – якщо вони все-таки трапляться. Тоді збитки відшкодовуватиме страховик, а не користувач автомобіля, який в цей виплачує кредит.

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4. Небажання користуватися автомобілем, який знаходиться не в юридичній власності покупця

У світі існує два види фінансування купівлі автомобіля – кредит та лізинг. В Україні найбільше розповсюджене кредитування, за умовами якого автомобіль одразу ж переходить у власність того, хто ним користується. На власника автомобіля оформлюються держномери, виписується техпаспорт, тому він може розпоряджатись ним майже так, як власним. Звичайно, поки він не погасить борг, продати не зможе. Однак це ж цілком логічно! Виплатить кредит – одразу ж зможе позбутись.

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5. Побоювання набути додаткових боргів та позбутися власної квартири чи навіть необхідність продавати органи

Ще раз звертаємо увагу, що необхідність оформлення страховок на авто є засобом захисту саме автовласника. Адже якщо станеться ДТП у власника авто, в якого немає жодної страховки, то йому доведеться ремонтувати за власний кошт як свою машину, так і ту, яку він побив. Коли вартість цих транспортних засобів досить значна, тоді вже можна говорити про можливість позбутися власної квартири чи нирки. Однак кредит без страховок не надасть жодна фінансова організація.

Більше того, якщо вартість страхового поліса висока для автовласника, навіть її можна оформити в кредит, тобто щомісяця сплачувати трохи більшу суму. Зате у випадку ДТП власник кредитного авто не ризикує нічим: витрати на ремонт іншого учасника аварії покриє "автоцивілка", а своєї – КАСКО.

Більше того, сучасний рівень сервісу дозволяє майже не приймати участь у процесі відшкодування – на фірмових СТО існують відділи взаємодії зі страховими, які самі залагодять фінансові питання ремонту. Від автовласника треба лише правильно та вчасно оформити факт ДТП. Та не намагатись обманути страхову компанію чи позичальника. Адже "страшні історії" в інтернеті про людей, котрі взяли кредит та отримали великі проблеми, в більшості засновані саме на бажанні отримати ними невмотивовану вигоду чи відмові виконувати прописані в угодах правила.

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Таким чином, купувати автомобіль в Україні в кредит зовсім не страшно. Цей метод продажів добре відпрацьований та не менш зручний для споживача, аніж у розвинутих країнах світу. Тому за умов стабільного доходу та впевненості у власній кар’єрі їздити на новому авто, навіть придбаному в кредит, сьогодні зручно, вигідно, безпечно та дуже-дуже приємно!