Чистий бензин дозволили продавати до 1 січня 2026 року

Бензин без спирту можна продавати на АЗС в Україні до 1 січня 2026 року. Верховна Рада вирішила відтермінувати набуття чинності норми про відповідальність за відсутність етанолу в пальному, повідомляє focus.ua.

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Відповідний законопроект №13134 сьогодні прийняли у парламенті в цілому. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

До проекту закону внесли поправку, яка фактично відкладає вступ у силу вимоги про додавання 5% етанолу в пальне. До кінця року за відсутність спирту в бензині не каратимуть – притягувати до відповідальності почнуть із 1 січня 2026 року. Штраф складе 21 000 грн за кожні 1000 л партії пального.

Як відомо, бензин зі спиртом став обов’язковим в Україні з 1 травня 2025 року. Виключення зробили лише для марки А-98 та вище, а також для пального, яке закуповують для Міністерства оборони та Держрезерву.

Рішення мотивували турботою про екологію, а також прагненням зменшити залежність від імпорту. Крім того, чиновники посилаються положення Директиви 2009/28/ЄС, яка є вимогою для вступу України в ЄС.

Раніше експерт з енергетичних питань Сергій Куюн відзначав, що галузі потрібен певний час для адаптації до нових правил, адже бензин зі спиртом є дорожчим, вибагливим до чистоти резервуарів у бензовозах та на АЗС. Також розбавлений спиртом бензин несе ризики для вживаних автомобілів, яких в українському автопарку чимало.

Зараз скасування штрафів за невиконання норми щодо обов’язкового додавання біоетанолу в бензини пов’язане з сезонним зростанням споживання ресурсу, вважає Сергій Куюн.

“Ми увійшли в сезон підвищеного споживання, попит росте. Тим часом європейські виробники бензину — наші постачальники — задовольнити цей попит не можуть. Бо бензин Е5 не стандартний для Європи, де споживають Е10. Вихід один — тимчасово повернутись до Е0”, — пояснив експерт.