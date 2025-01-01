Чистый бензин разрешили продавать до 1 января 2026 года

Бензин без спирта можно продавать на АЗС в Украине до 1 января 2026 года. Верховная Рада решила отсрочить вступление в силу нормы об ответственности за отсутствие этанола в топливе, сообщает focus.ua.

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Соответствующий законопроект №13134 сегодня приняли в парламенте в целом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

В проект закона внесли поправку, которая фактически откладывает вступление в силу требования о добавлении 5% этанола в топливо. До конца года за отсутствие спирта в бензине не будут наказывать – привлекать к ответственности начнут с 1 января 2026 года. Штраф составит 21 000 грн за каждые 1000 л партии горючего.

Как известно, бензин со спиртом стал обязательным в Украине с 1 мая 2025 года. Исключение сделали только для марки А-98 и выше, а также для топлива, которое закупают для Министерства обороны и Госрезерва.

Решение мотивировали заботой об экологии, а также стремлением уменьшить зависимость от импорта. Кроме того, чиновники ссылаются положения Директивы 2009/28/ЕС, которая является требованием для вступления Украины в ЕС.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн отмечал, что отрасли требуется определенное время для адаптации к новым правилам, ведь бензин со спиртом является более дорогим, требовательным к чистоте резервуаров в бензовозах и на АЗС. Также разбавленный спиртом бензин несет риски для подержанных автомобилей, которых в украинском автопарке немало.

Сейчас отмена штрафов за невыполнение нормы по обязательному добавлению биоэтанола в бензины связана с сезонным ростом потребления ресурса, считает Сергей Куюн.

"Мы вошли в сезон повышенного потребления, спрос растет. Тем временем европейские производители бензина – наши поставщики – удовлетворить этот спрос не могут. Потому что бензин Е5 не стандартен для Европы, где потребляют Е10. Выход один – временно вернуться к Е0", – пояснил эксперт.