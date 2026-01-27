Citroën може створити мінівен, появу якого ніхто не очікує

Хоча серійне виробництво поки що не підтверджене, сам факт появи ELO говорить про серйозні наміри, зазначає Autocar. Citroën демонструє, що знову замислюється над класичним пасажирським форматом, який колись зробив бренд лідером у Європі.

Спадщина Picasso нікуди не зникла

На початку 2000-х Citroën Xsara Picasso був одним із найпопулярніших компактних мінівенів. Просторий, практичний і водночас дружній за дизайном, він став автомобілем для сімей, які не хотіли виглядати нудно. Проте згодом мінівени поступилися місцем кросоверам, а сам сегмент майже зник. Сьогодні його замінюють радше адаптовані фургони, на кшталт Ford Tourneo Courier або Citroën Berlingo. Але це вже інша філософія, більше комерційна, ніж емоційна.

Чому час мінівенів може повернутися

Керівник відділу дизайну Citroën П’єр Леклерк вважає, що ставлення до мінівенів змінюється. За його словами, ще недавно цей формат асоціювався з чимось застарілим і нецікавим у керуванні, але сьогодні ситуація інша — ринок знову готовий до альтернативи кросоверам. Він прямо визнає, що концепт ELO цілком можна назвати мінівеном, і додає, що тепер це слово вже не звучить як вирок. Навпаки, правильний дизайн і пропорції можуть зробити такий автомобіль бажаним, стильним і сучасним.

“Крутий Picasso”

Найцікавіше пролунало тоді, коли журналісти запитали Леклерка про можливе відродження назви Picasso. Його відповідь була несподівано відвертою — “чому б і ні”. У Citroën не відкидають ідею повернення однієї зі своїх найвідоміших емблем, якщо ринок і реакція публіки це виправдають. Водночас у компанії підкреслюють, що ностальгії замало. Будь-який серійний проєкт має бути життєздатним, а рішення залежатиме від того, як саме публіка сприйме концепт ELO.

Концепт як тест для майбутнього

Для Citroën ELO — це не просто дизайнерська вправа. У компанії прямо кажуть, що концепт-кари сьогодні виконують роль лакмусового папірця. Якщо навколо ідеї виникає жваве обговорення, позитивна реакція та інтерес, це аргумент, з яким дизайнери йдуть до керівництва концерну. Сам Леклерк налаштований оптимістично й не приховує надії, що ELO може стати першим кроком до реального відродження мінівена нового покоління. Мінівена, який задасть тренди.