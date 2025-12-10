Новий концептуальний мінівен Citroën ELO вражає технологіями: фото

ELO — це маленький автомобіль, який “мислить масштабно”. За довжини 4,10 м він пропонує інтер’єр, що за простором та гнучкістю перевершує більшість традиційних мінівенів. Завдяки спеціально розробленій електричній платформі з мотором на задній осі ELO вміщує до шести осіб, легко трансформується на спальне місце, мобільний офіс або зону відпочинку, а також має безліч рішень, що походять зі світу спорту та outdoor-активностей.

Читайте також: Новий Citroёn C3 Aircross за $20 000 вже в Україні

Мобільний дім на колесах

Citroën позиціонує ELO як автомобіль, який повністю змінює уявлення про використання простору. Водійське сидіння розташоване по центру, як у культових McLaren F1 та Gordon Murray T.50, що забезпечує панорамний огляд через 180-градусне лобове скло та звільняє максимум внутрішнього простору. Сидіння повертається на 360°, а задні три крісла знімаються та можуть використовуватися як стільці на природі.

Унікальним є і підхід до інформаційних дисплеїв. Замість традиційної панелі приладів ELO використовує систему проєкції на прозорий екран під лобовим склом, створюючи ефект “плаваючої” графіки без використання дорогих HUD-технологій. Кермо з одною спицею — відсилка до класичних моделей Citroën — створене за допомогою 3D-друку та оснащене інтуїтивними джойстиками.

Також цікаво: Укрпошта продає старі авто: чому не в ЗСУ

Відпочинок, гра, робота: ELO адаптується до всього

Citroën підкреслює три сценарії: Rest, Play, Work — звідси назва ELO.

Відпочинок: салон перетворюється на спальню для двох. Два надувні матраци, створені разом з Decathlon на основі матеріалу Dropstitch, зберігаються в багажнику та надуваються вбудованим компресором. Скляний дах і “жираф”-секція дозволяють милуватися небом, а задні ліхтарі працюють як нічні лампи. Є місце і для переносного проектора зі висувним екраном — ELO буквально стає домашнім кінотеатром.

Гра: авто створене як база для активного відпочинку. Зовнішні кріплення, тенти на всі двері, плоскі поверхні крил для зручної розстановки посуду, система V2L для живлення електрогриля чи динаміків, знімні сидіння для пікніків, компресор для SUP-дощок чи велосипедів — усе це втілено разом із Decathlon.

Робота: ELO легко перетворюється на мобільний офіс. Центральне сидіння стає офісним кріслом, на спеціальний тримач встановлюється ноутбук, а проєкційна панель транслює відеоконференції. Зберігання дрібниць реалізовано у висувних нішах та текстильних кишенях у стилі спортивного спорядження.

Читайте також: Лебідь кинувся під машину, але вижив: кого визнають винним

Екологічні матеріали та розумні шини Goodyear

При створенні концепту Citroën ставив за мету максимально зменшити кількість деталей, вагу та екологічний вплив. Інтер’єр зроблений із переробленого фетру, надлишків матеріалів від концепту Oli, водостійкої оббивки та поліпропіленових елементів із часткою вторинної сировини. Підлога, бампери й арки також виконані з легких та ударостійких матеріалів.

Goodyear розробила для ELO спеціальні “розумні” шини Eagle Xplore із технологією SightLine, що відстежує тиск і знос у режимі реального часу. LED-підсвітка на дисконі показує стан колеса, а сама шина підходить як для міста, так і для легкого бездоріжжя. Помаранчева боковина відповідає кольору кузова ELO.

Також цікаво: Нові тести Euro NCAP визначили перелік найбезпечніший автомобілів 2025 року

Дебют — на Брюссельському автосалоні

Citroën ELO вперше покажуть публіці 9 січня на автосалоні в Брюсселі. Концепт демонструє майбутній напрям бренду: сміливий, доступний, веселий, технічно простий і максимально орієнтований на людей. Це не просто транспортний засіб — це компактний “tiny house” для сучасного мобільного життя.