Лебідь кинувся під машину, але вижив: кого визнають винним

Дорога була з інтенсивним рухом. Лебідь намагався втриматися у повітрі, ще якось планував. Та перетнути дорогу не вдалося, як і уникнути падіння – безпорадно звалився на центр автомагістралі.

З короткого відеосюжету видно, що впав лебідь на проїжджу частину вже практично безсилий. М'яким те приземлення назвати важко – гепнувся добряче.

Як йдеться на ФБ-сторінці Пйотркувського лісництва державного лісового господарства (Nadleśnictwo Piotrków,Lasy Państwowe), у цій небезпечній ситуації був щасливий кінець.

Дорогу перетнути не вдалося

На відео видно, що лебідь-шипун (Cygnus Olor) після зіткнення з лінією електропередач, що в кадр не потрапила, впав у зоні подвійної білої смуги. За інерцією його потягнуло по асфальту на протилежний край дороги.

Саме там посеред смуги руху птах опинився трохи нижче бампера легкового автомобіля Citroën. І тут сталася справжня дивина.

Розкадрування перерваного польоту лебедя до моменту його потрапляння під машину. Скриншот/колаж: Авто24

Автомобіль протягнув лебедя під своїм днищем щонайменше півтора-два десятки метрів. Але це було точно 11 секунд, як видно з хронометражу на відео. Пір'я літало по всій дорозі.

Живий, але очманілий

Однак якимось чином лебедю вдалося відчепитися від днища легковика і він після звільнення очманіло підняв голову, мало усвідомлюючи довколишню ситуацію.

Citroën не зупинився

Водій поїхав далі, навіть не скинув швидкість і не зупинився, що за ПДР було обов'язковим. До побитого лебедя водії інших машин викликали допомогу працівників лісу.

Лебідь-шипун "народився в сорочці"

Білокрилого птаха відвезли до Лісового центру реабілітації тварин Пйотркувського лісництва. Після ретельного ветеринарного огляду було встановлено, що у нього немає серйозних внутрішніх травм чи переломів.

Наразі птах одужує та повертається до нормального життя. Він уже вільно гуляє по території, насолоджується плаванням у ставку. Ветеринари кажуть, що у птаха йде процес реабілітації.

​

Він вже має гарний апетит, багато гуляє і любить купатися у водоймі. Фото: Nadleśnictwo Piotrków

Обурення людей зашкалює

Чи зможе лебідь піднятися у повітря, не повідомляється. Однак історія набула небувалого розголосу. Доля білого птаха-красеня не лишила людей байдужими.

Тільки на ФБ-сторінці лісництва відео набрало понад мільйон переглядів, не кажучи вже понад півтори сотні перепостів та сотні коментарів. На окремих перепостах також багато коментарів (див. коментарі під відкритим відео).

Більшість людей обурена поведінкою водія Citroën. Він не тільки не зупинився, але й зник з місця інциденту.

Чи буде водій винуватим

В тому, що птах потрапив під машину, а це доволі часто буває, вини водія немає, бо запобігти зіткненню він не міг і на відео це добре видно.

Однак він не повинен був покидати місце пригоди. На цьому наполягає більшість учасників обговорення інциденту.



Поліція розпочала слідство

Поліція відділку у Велюні з'ясовує обставини справи. Заява офіційно на інцидент не надходила, але дзвінками відділок завалили.

Слідству належить з'ясувати головне, чи міг бачити/не бачити водій того птаха. Citroën їхав без зменшення швидкості та зміни траєкторії руху, наче нічого не сталося.

Лебедя він точно не переїхав, бо того під колесами потрощило б добряче. А так від тертя по асфальту, коли птаха тягнуло під машиною, тільки пір'я трохи зчесалося.