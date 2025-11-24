Лебедь бросился под машину, но выжил: кого признают виновным

Дорога была с интенсивным движением. Лебедь пытался удержаться в воздухе, еще как-то планировал. Но пересечь дорогу не удалось, как и избежать падения – беспомощно свалился на центр автомагистрали.

Из короткого видеосюжета видно, что упал лебедь на проезжую часть уже практически бессильный. Мягким то приземление назвать трудно – шлепнулся изрядно.

Как говорится на ФБ-странице Пйотркувского лесничества государственного лесного хозяйства (Nadleśnictwo Piotrków,Lasy Państwowe), в этой опасной ситуации был счастливый конец.

Дорогу пересечь не удалось

На видео видно, что лебедь-шипун (Cygnus Olor) после столкновения с линией электропередач, что в кадр не попала, упал в зоне двойной белой полосы. По инерции его потянуло по асфальту на противоположный край дороги.

Именно там посреди полосы движения птица оказалась чуть ниже бампера легкового автомобиля Citroën. И тут произошла настоящая диковинка.

Раскадровка прерванного полета лебедя до момента его попадания под машину. Скриншот/коллаж: Авто24

Автомобиль протащил лебедя под своим днищем минимум полтора-два десятка метров. Но это было точно 11 секунд, как видно из хронометража на видео. Перья летали по всей дороге.

Живой, но обалдевший

Однако каким-то образом лебедю удалось отцепиться от днища легковушки и он после освобождения ошалело поднял голову, мало осознавая окружающую ситуацию.

Citroën не остановился

Водитель поехал дальше, даже не сбросил скорость и не остановился, что по ПДД было обязательным. К избитому лебедю водители других машин вызвали помощь работников леса.

Лебедь-шипун "родился в рубашке"

Белокрылую птицу отвезли в Лесной центр реабилитации животных Пйотркувского лесничества. После тщательного ветеринарного осмотра было установлено, что у него нет серьезных внутренних травм или переломов.

Сейчас птица выздоравливает и возвращается к нормальной жизни. Она уже свободно гуляет по территории, наслаждается плаванием в пруду. Ветеринары говорят, что у птицы идет процесс реабилитации.

Он уже имеет хороший аппетит, много гуляет и любит купаться в водоеме. Фото: Nadleśnictwo Piotrków

Возмущение людей зашкаливает

Сможет ли лебедь подняться в воздух, не сообщается. Однако история приобрела небывалую огласку. Судьба белой птицы-красавца не оставила людей равнодушными.

Только на ФБ-странице лесничества видео набрало более миллиона просмотров, не говоря уже о более полутора сотен перепостов и сотни комментариев. На отдельных перепостах также много комментариев (см. комментарии под открытым видео).

Большинство людей возмущено поведением водителя Citroën. Он не только не остановился, но и скрылся с места инцидента.

Будет ли водитель виноватым

В том, что птица попала под машину, а это довольно часто бывает, вины водителя нет, потому что предотвратить столкновение он не мог и на видео это хорошо видно.

Однако он не должен был покидать место происшествия. На этом настаивает большинство участников обсуждения инцидента.



Полиция начала следствие

Полиция участка в Велюне выясняет обстоятельства дела. Заявление официально на инцидент не поступало, но звонками участок завалили.

Следствию предстоит выяснить главное, мог ли видеть/не видеть водитель той птицы. Citroën ехал без уменьшения скорости и изменения траектории движения, как будто ничего не произошло.

Лебедя он точно не переехал, потому что того под колесами поломало бы сильно. А так от трения по асфальту, когда птицу тянуло под машиной, только перья немного счесались.