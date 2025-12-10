Найбезпечніші автомобілі 2025 року визначені новими тестами Euro NCAP

Mercedes-Benz CLA показав високі результати у всіх чотирьох ключових категоріях Euro NCAP: захист дорослих пасажирів, дітей, уразливих учасників руху та робота активних систем допомоги водієві. Для німецького бренду це чергове підтвердження багаторічного курсу на безпеку — ще у 2019 році попередній CLA здобув титул “Найкращий у своєму класі”.

У підсумковому тестуванні року себе добре проявили й інші моделі. Mazda CX-5, Deepal S05, Porsche Cayenne та Volkswagen T-Roc також отримали максимальні п’ять зірок. Deepal S05 вразив 94-відсотковим рівнем захисту дорослих, тоді як Cayenne і T-Roc продемонстрували по 91 відсотку. Mazda CX-5 показала найкращий результат серед усіх учасників у категорії захисту пішоходів і велосипедистів — 93 відсотки.

При цьому Euro NCAP окремо зауважила, що Deepal, який потужно виступив із моделлю S05, водночас розчарував тим, що дозволив повністю вимкнути систему моніторингу водія на моделі S07, протестованій роком раніше. Цьогорічні результати вкотре продемонстрували вагому роль додаткових пакетів безпеки.

Прикладом стала Kia EV4: у стандартній комплектації вона набрала лише чотири зірки, однак із пакетом DriveWise ADAS, який додає додаткові радари та розширені функції уникнення зіткнень, EV4 одразу отримала п’ять зірок. Euro NCAP наголосила, що покупці мають уважно приділяти увагу конфігурації замовлення, адже окремі опції можуть суттєво впливати на підсумковий рівень безпеки.

Серед чотиризіркових моделей опинилися Alpine A390, Kia PV5, Jeep Compass та найкомпактніші Toyota Aygo X і Yaris. Alpine A390 та Yaris показали однаковий рівень захисту дорослих — 74 та 72 відсотки відповідно, хоча належать до різних класів та цінових сегментів. Jeep Compass і Kia PV5 втратили частину балів через менш ефективні системи попередження зіткнень.

Свою спроможність підтвердили й водневі технології. Новий Hyundai NEXO став лише третім водневим автомобілем, протестованим Euro NCAP, і продемонстрував результат на рівні традиційних кросоверів із двигунами внутрішнього згоряння та електромобілів, отримавши п’ять зірок. У організації наголосили, що це важливий сигнал для тих, хто розглядає водень як перспективну альтернативу електротязі.

У фінальному звіті року також з'явились результати ще кількох моделей: EXLANTIX ET, CHERY TIGGO 4, EBRO s400, GEELY STARRAY EM-i, MG4 EV Urban, Mitsubishi Eclipse Cross та Renault Clio. Вони продемонстрували змішані показники від чотирьох до п’яти зірок, але загальна тенденція — позитивна: автовиробники активно вдосконалюють безпеку своїх моделей покоління за поколінням.

Euro NCAP підсумувала, що 2025 рік став найнасиченішим у її історії за кількістю протестованих автомобілів. Директор програми, доктор Алед Вільямс, зазначив, що з 2026 року запрацюють нові, складніші протоколи, а рівень вимог ще зросте. Організація очікує, що автовиробники, як і раніше, відреагують на них позитивно та продовжать робити безпеку одним зі своїх ключових пріоритетів.