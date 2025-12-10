Самые безопасные автомобили 2025 года определены новыми тестами Euro NCAP

Mercedes-Benz CLA показал высокие результаты во всех четырех ключевых категориях Euro NCAP: защита взрослых пассажиров, детей, уязвимых участников движения и работа активных систем помощи водителю. Для немецкого бренда это очередное подтверждение многолетнего курса на безопасность - еще в 2019 году предыдущий CLA получил титул “Лучший в своем классе”.

В итоговом тестировании года себя хорошо проявили и другие модели. Mazda CX-5, Deepal S05, Porsche Cayenne и Volkswagen T-Roc также получили максимальные пять звезд. Deepal S05 поразил 94-процентным уровнем защиты взрослых, тогда как Cayenne и T-Roc продемонстрировали по 91 проценту. Mazda CX-5 показала лучший результат среди всех участников в категории защиты пешеходов и велосипедистов - 93 процента.

При этом Euro NCAP отдельно отметила, что Deepal, который мощно выступил с моделью S05, в то же время разочаровал тем, что позволил полностью отключить систему мониторинга водителя на модели S07, протестированной годом ранее. Результаты этого года в очередной раз продемонстрировали весомую роль дополнительных пакетов безопасности.

Примером стала Kia EV4: в стандартной комплектации она набрала всего четыре звезды, однако с пакетом DriveWise ADAS, который добавляет дополнительные радары и расширенные функции предотвращения столкновений, EV4 сразу получила пять звезд. Euro NCAP отметила, что покупатели должны внимательно уделять внимание конфигурации заказа, ведь отдельные опции могут существенно влиять на итоговый уровень безопасности.

Среди четырехзвездочных моделей оказались Alpine A390, Kia PV5, Jeep Compass и компактные Toyota Aygo X и Yaris. Alpine A390 и Yaris показали одинаковый уровень защиты взрослых - 74 и 72 процента соответственно, хотя принадлежат к разным классам и ценовым сегментам. Jeep Compass и Kia PV5 потеряли часть баллов из-за менее эффективных систем предупреждения столкновений.

Свою состоятельность подтвердили и водородные технологии. Новый Hyundai NEXO стал лишь третьим водородным автомобилем, протестированным Euro NCAP, и продемонстрировал результат на уровне традиционных кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей, получив пять звезд. В организации подчеркнули, что это важный сигнал для тех, кто рассматривает водород как перспективную альтернативу электротяге.

В финальном отчете года также появились результаты еще нескольких моделей: EXLANTIX ET, CHERY TIGGO 4, EBRO s400, GEELY STARRAY EM-i, MG4 EV Urban, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Clio. Они продемонстрировали смешанные показатели от четырех до пяти звезд, но общая тенденция - положительная: автопроизводители активно совершенствуют безопасность своих моделей поколение за поколением.

Euro NCAP подытожила, что 2025 год стал самым насыщенным в ее истории по количеству протестированных автомобилей. Директор программы, доктор Алед Уильямс, отметил, что с 2026 года заработают новые, более сложные протоколы, а уровень требований еще возрастет. Организация ожидает, что автопроизводители, как и раньше, отреагируют на них положительно и продолжат делать безопасность одним из своих ключевых приоритетов.