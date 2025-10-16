Euro NCAP провела серию краш-тестов новых авто: кто показал худший результат

Во время лобового краш-теста со смещением эксперты Euro NCAP обнаружили недостатки в сварных швах кузова BOX, что может поставить под угрозу целостность конструкции в случае аварии. Если точечные швы откажут при столкновении, это может привести к деформации салона и снижению уровня защиты пассажиров.

Кроме того, после столкновения двери автомобиля не разблокировались автоматически, что может усложнить работу спасательных служб. В испытании, которое имитирует столкновение двух автомобилей на скорости 50 км/ч, Dongfeng BOX набрал 69% за защиту взрослых пассажиров - результат ниже среднего для этого класса автомобилей.

Среди других проблем – низкое давление в подушке безопасности водителя, из-за чего голова манекена ударилась о руль, а также риск травмирования ног передних пассажиров через элементы приборной панели.

Для сравнения, другие электромобили аналогичного класса, в частности BYD Dolphin Surf, MINI Cooper E, Renault 5 и Lynk & Co 02, получили четыре или пять звезд.

Cadillac OPTIQ получил пять звезд

В тех же тестах Cadillac OPTIQ, электрический кроссовер премиум-класса, продемонстрировал высокий уровень безопасности и получил пятизвездочный рейтинг. За защиту взрослых пассажиров модель набрала 83%, детей - 81%, а за систему безопасности Safety Assist - 74%.

Алед Уильямс, директор программы Euro NCAP, отметил, что этот результат показывает, как американские бренды постепенно улучшают свои позиции на европейском рынке безопасности: “Ранее американские автомобили отставали от европейских стандартов, но Cadillac показывает, что ситуация меняется”.

Успехи других брендов

Volkswagen Group представила на оценку обновленные версии Audi Q3, Škoda Octavia, Volkswagen Golf, ID.4 и T-Cross. Все модели, кроме последней, получили максимальные пять звезд. Китайский бренд Chery также продемонстрировал прогресс - после переработки системы безопасности Tiggo 7 и Tiggo 8 улучшили свои показатели до пятизвездочных.

“Компания CHERY быстро отреагировала на обнаруженную неисправность, и в результате ее устранения рейтинг TIGGO повысился до пяти звезд. Это отвечает наилучшим интересам потребителей”,- добавил Уильямс.

Напоследок, благодаря тестам EuroNCAP был раскрыт дизайн нового MG S6 EV. Официальной премьеры этой модели еще не было, ведь она запланирована на конец ноября. MG S6 EV продемонстрировал высокий уровень безопасности, получив пять звезд.

За защиту взрослых пассажиров он набрал 92%, детей - 85%, уязвимых участников движения - 84%, а систем помощи водителю - 78%. В отчете также подтверждено, что электрокроссовер будет иметь как одномоторную, так и полноприводную версии. Вероятно, базовая модель получит двигатель на задней оси на 228 л.с. и 350 Нм крутящего момента.