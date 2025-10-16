Euro NCAP провела серію краш-тестів нових авто: хто показав найгірший результат

Під час лобового краш-тесту зі зміщенням експерти Euro NCAP виявили недоліки у зварних швах кузова BOX, що може поставити під загрозу цілісність конструкції у разі аварії. Якщо точкові шви відмовлять під час зіткнення, це може призвести до деформації салону та зниження рівня захисту пасажирів.

Окрім того, після зіткнення двері автомобіля не розблокувалися автоматично, що може ускладнити роботу рятувальних служб. У випробуванні, яке імітує зіткнення двох автомобілів на швидкості 50 км/год, Dongfeng BOX набрав 69% за захист дорослих пасажирів — результат нижчий від середнього для цього класу автомобілів.

Серед інших проблем – низький тиск у подушці безпеки водія, через що голова манекена вдарилася об кермо, а також ризик травмування ніг передніх пасажирів через елементи приладової панелі.

Для порівняння, інші електромобілі аналогічного класу, зокрема BYD Dolphin Surf, MINI Cooper E, Renault 5 і Lynk & Co 02, отримали чотири або п’ять зірок.

Cadillac OPTIQ отримав п’ять зірок

У тих самих тестах Cadillac OPTIQ, електричний кросовер преміум-класу, продемонстрував високий рівень безпеки та отримав п’ятизірковий рейтинг. За захист дорослих пасажирів модель набрала 83%, дітей — 81%, а за системи безпеки Safety Assist — 74%.

Алед Вільямс, директор програми Euro NCAP, відзначив, що цей результат показує, як американські бренди поступово покращують свої позиції на європейському ринку безпеки: “Раніше американські автомобілі відставали від європейських стандартів, але Cadillac показує, що ситуація змінюється”.

Успіхи інших брендів

Volkswagen Group представила на оцінку оновлені версії Audi Q3, Škoda Octavia, Volkswagen Golf, ID.4 та T-Cross. Усі моделі, крім останньої, отримали максимальні п’ять зірок. Китайський бренд Chery також продемонстрував прогрес — після переробки системи безпеки Tiggo 7 та Tiggo 8 покращили свої показники до п’ятизіркових.

“Компанія CHERY швидко відреагувала на виявлену несправність, і в результаті її усунення рейтинг TIGGO підвищився до п’яти зірок. Це відповідає найкращим інтересам споживачів”,— додав Вільямс.

Наостанок, завдяки тестам EuroNCAP було розкрито дизайн нового MG S6 EV. Офіційної прем’єри цієї моделі ще не було, адже вона запланована на кінець листопада. MG S6 EV продемонстрував високий рівень безпеки, отримавши п’ять зірок.

За захист дорослих пасажирів він набрав 92%, дітей — 85%, вразливих учасників руху — 84%, а систем допомоги водієві — 78%. У звіті також підтверджено, що електрокросовер матиме як одномоторну, так і повнопривідну версії. Вірогідно, базова модель отримає двигун на задній осі на 228 к.с. і 350 Нм крутного моменту.