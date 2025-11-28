Euro NCAP снова меняет правила краш-тестов

Организация Euro NCAP объявила о крупнейшем пересмотре программы испытаний с 2009 года, пишет avtomir.ua. Именно тогда появилась известная система общего звездного рейтинга, интегрирующая оценки по всем ключевым тестам. Формат звезд сохранится, однако принципы их начисления будут кардинально переформатированы. Европейские эксперты объясняют это необходимостью сместить фокус безопасности на этап предотвращения аварий, а также на поставарийную защиту, которая стремительно приобретает значение в эпоху электрификации.

Предыдущие категории - защита взрослых, защита детей, защита пешеходов и системы активной безопасности - уходят в прошлое. Вместо них с 2026 года рейтинг будет формироваться по четырем новым направлениям: безопасное управление, предотвращение столкновений, защита во время столкновения и безопасность после столкновения. Все оценки, по-прежнему, будут определяться в процентах.

Значение активной безопасности

Euro NCAP демонстрирует стратегию: лучшая авария - та, которой не произошло. Поэтому ключевые обновления 2026 года касаются прежде всего активных систем вождения, алгоритмов взаимодействия автомобиля с водителем и дорожной ситуацией, а также контроля состояния водителя. В то же время организация продолжает модернизировать традиционные краш-тесты, сочетая их с виртуальными моделями и расширенным набором манекенов.

Безопасное управление

Новый раздел оценивает работу электронных ассистентов в обычных, а не аварийных условиях. Речь идет об адаптивном круиз-контроле, удержании в полосе, мониторинг слепых зон, помощь при смене полосы, раннее предупреждение об усталости, распознавание дорожных знаков.

Euro NCAP отмечает: системы должны помогать водителю, а не создавать шум информации и стресс. Тесты предусматривают оценку качества предупреждений, четкости реакций автомобиля и отсутствия чрезмерно частых сигналов тревоги.

Отдельным блоком идет контроль адекватного состояния водителя. Электроника должна понимать степень привлечения водителя к управлению, а также определять признаки алкогольного или наркотического опьянения. Наличие такого анализа впервые дает дополнительные баллы.

Еще один важный аспект - эргономика. Euro NCAP вводит штрафы за чрезмерное использование сенсорных экранов и сокрытие базовых функций в меню. Физические кнопки для аварийной сигнализации, указателей поворотов, дворников, клаксона и света признаются критически важными.

Предотвращение столкновений

Этот блок значительно расширен и детализирован. Система автоматического аварийного торможения (AEB) тестируется во многих сценариях с участием автомобилей, велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов.

Чрезмерно агрессивное или ложное срабатывание AEB наказывается штрафами, ведь такие ситуации создают дополнительную опасность. Зато высокие баллы получат автомобили, способные распознавать ошибочное нажатие газа вместо тормоза.

Если водитель не реагирует из-за потери сознания или другую критическую причину, автомобиль должен самостоятельно и безопасно остановиться и вызвать службу спасения.

Защита во время столкновения

Ключевые физические краш-тесты сохраняются, но каждый из них модернизирован. Европейские эксперты добавляют новые манекены, ужесточают требования к сценариям и вводят виртуальные моделирования для более широкого охвата реальных условий ДТП.

Фронтальные удары

Известный тест с 50-процентным перекрытием остался, но состав манекенов изменился: теперь на переднем пассажирском сиденье - манекен женщины, что учитывает лиц невысокого роста и малой массы. Это существенно повышает точность оценки реальных рисков.

Второй фронтальный тест теперь проводится не о стену, а о деформированный барьер на скорости 35 км/ч - по оценкам Euro NCAP, это точнее отражает распространенные аварии. Этот же тест будет воспроизводиться виртуально на скорости 50 и 56 км/ч с манекенами разной комплекции.

Боковые удары и защита при отскоке

Два боковых краш-теста остались, но дополнены виртуальными сценариями. Особое внимание - стабильности сидений и эффективности центральных подушек безопасности. Если во время теста кресло срывается с креплений (как это произошло с MG 3), рейтинг раздела автоматически снижается наполовину.

Опрокидывание

Новым элементом стала оценка защиты при опрокидывании. Шторки безопасности должны оставаться надутыми длительное время, чтобы обеспечить защиту даже после нескольких переворотов.

Безопасность после столкновения

Современные электромобили и гибриды создают новые вызовы для спасательных служб, поэтому Euro NCAP вводит специализированные критерии. Автомобиль должен автоматически разблокировать дверные ручки, а система eCall должна передавать не только локацию, но и количество пассажиров и застегнутых ремней.

Высоковольтные компоненты должны быть изолированы и четко обозначены. В случае возгорания батареи водитель должен получать мгновенное оповещение.

Когда начнут действовать новые правила

Первые испытания по обновленной программе стартуют в марте 2026 года. Euro NCAP ожидает, что некоторые модели могут получить менее трех звезд. Это, по словам организации, будет свидетельствовать не о регрессе индустрии, а об успехе модернизации: требования стали значительно жестче.