Euro NCAP знову змінює правила краш-тестів

Організація Euro NCAP оголосила про найбільший перегляд програми випробувань з 2009 року, пише avtomir.ua. Саме тоді з’явилася відома система загального зіркового рейтингу, що інтегрує оцінки з усіх ключових тестів. Формат зірок збережеться, проте принципи їхнього нарахування будуть кардинально переформатовані. Європейські експерти пояснюють це необхідністю змістити фокус безпеки на етап запобігання аваріям, а також на поставарійний захист, який стрімко набуває значення в епоху електрифікації.

Попередні категорії — захист дорослих, захист дітей, захист пішоходів та системи активної безпеки — відходять у минуле. Замість них з 2026 року рейтинг формуватиметься за чотирма новими напрямами: безпечне керування, запобігання зіткненням, захист під час зіткнення та безпека після зіткнення. Усі оцінки, як і раніше, визначатимуться у відсотках.

Значення активної безпеки

Euro NCAP демонструє стратегію: найкраща аварія — та, якої не сталося. Тому ключові оновлення 2026 року стосуються передусім активних систем водіння, алгоритмів взаємодії автомобіля з водієм та дорожньою ситуацією, а також контролю стану кермувальника. Водночас організація продовжує модернізувати традиційні краш-тести, поєднуючи їх з віртуальними моделями та розширеним набором манекенів.

Безпечне керування

Новий розділ оцінює роботу електронних асистентів у звичайних, а не аварійних умовах. Ідеться про адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, моніторинг сліпих зон, допомогу при зміні смуги, раннє попередження про втому, розпізнавання дорожніх знаків.

Euro NCAP наголошує: системи повинні допомагати водієві, а не створювати шум інформації та стрес. Тести передбачають оцінку якості попереджень, чіткості реакцій автомобіля та відсутності надмірно частих сигналів тривоги.

Окремим блоком іде контроль адекватного стану водія. Електроніка повинна розуміти ступінь залучення кермувальника до керування, а також визначати ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Наявність такого аналізу вперше дає додаткові бали.

Ще один важливий аспект — ергономіка. Euro NCAP вводить штрафи за надмірне використання сенсорних екранів та приховування базових функцій у меню. Фізичні кнопки для аварійної сигналізації, покажчиків поворотів, двірників, клаксона та світла визнаються критично важливими.

Запобігання зіткненням

Цей блок значно розширено і деталізовано. Система автоматичного аварійного гальмування (AEB) тестується у багатьох сценаріях з участю автомобілів, велосипедистів, мотоциклістів та пішоходів.

Надмірно агресивне або хибне спрацювання AEB карається штрафами, адже такі ситуації створюють додаткову небезпеку. Натомість високі бали отримають автомобілі, здатні розпізнавати помилкове натискання газу замість гальма.

Якщо водій не реагує через втрату свідомості або іншу критичну причину, автомобіль повинен самостійно й безпечно зупинитися та викликати службу порятунку.

Захист під час зіткнення

Ключові фізичні краш-тести зберігаються, але кожен з них модернізовано. Європейські експерти додають нові манекени, посилюють вимоги до сценаріїв та вводять віртуальні моделювання для ширшого охоплення реальних умов ДТП.

Фронтальні удари

Відомий тест зі 50-відсотковим перекриттям залишився, але склад манекенів змінився: тепер на передньому пасажирському сидінні — манекен жінки, що враховує осіб невисокого зросту та малої маси. Це суттєво підвищує точність оцінки реальних ризиків.

Другий фронтальний тест тепер проводиться не об стіну, а об деформований бар’єр на швидкості 35 км/год — за оцінками Euro NCAP, це точніше відображає найпоширеніші аварії. Цей же тест відтворюватиметься віртуально на швидкості 50 та 56 км/год з манекенами різної комплекції.

Бічні удари та захист при відскоку

Два бічні краш-тести залишилися, але доповнені віртуальними сценаріями. Особлива увага — стабільності сидінь та ефективності центральних подушок безпеки. Якщо під час тесту крісло зривається з кріплень (як це сталося з MG 3), рейтинг розділу автоматично знижується наполовину.

Перекидання

Новим елементом стала оцінка захисту при перекиданні. Шторки безпеки повинні залишатися надутиими тривалий час, щоб забезпечити захист навіть після кількох переворотів.

Безпека після зіткнення

Сучасні електромобілі та гібриди створюють нові виклики для рятувальних служб, тому Euro NCAP вводить спеціалізовані критерії. Автомобіль повинен автоматично розблоковувати дверні ручки, а система eCall має передавати не лише локацію, а й кількість пасажирів та застебнутих ременів.

Високовольтні компоненти повинні бути ізольовані та чітко позначені. У разі займання батареї водій має отримувати миттєве сповіщення.

Коли почнуть діяти нові правила

Перші випробування за оновленою програмою стартують у березні 2026 року. Euro NCAP очікує, що деякі моделі можуть отримати менш ніж три зірки. Це, за словами організації, буде свідчити не про регрес індустрії, а про успіх модернізації: вимоги стали значно жорсткішими.