Укрпошта продає старі авто: чому не в ЗСУ

Мова йде про продаж на Prozorro 716 автомобілів, починаючи "від музейних раритетів до рекордсменів пробігу", одометри яких накрутили кількома кругами мільйони кілометрів. Про це йдеться в релізі поштового відомства.

Аукціонний розпродаж проводиться за принципом "один регіон – один лот". Кожна область в середньому виставляє на торги десь три десятки машин.

Хмельницький гараж продає найбільше

Обсяги продажу не залежать від економічного статку областей. Скажімо, Хмельниччина передала на аукціон лот з 73 одиниць транспорту. Це – найбільший портфель.

Найменший перелік техніки для продажу виставила Донецька область (тимчасово окуповані регіони не включено). Там "до аукціону потраплять лише чотири автівки".

ГАЗ-52 не битий, не скручений, а ось Citroën битий

Є доволі цікаві зразки техніки. У списку найстаріших автівок з'явилася вантажівка ГАЗ-52 1979 року випуску. Її виставив на продаж автопарк поштовиків з Полтавщини.

Наймолодший за випуском Citroën Berlingo 2021 року. На аукціон він потрапив після ДТП, в експлуатації пройшов лише 2 тисячі кілометрів.

Машин випуску до 1991 року небагато, усього 28. Загалом же до епохи часів радянського періоду увійшло 654 одиниці транспорту. В основному це бренди УАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, на яких трималася уся поштова логістика.

Рекордсменом пробігу є Volvo FH12

Магістральний тягач Volvo FH 12 з гаража поштового відомства у Києві є рекордсменом пробігу. Його одометр маже тричі розпочинав відлік з нуля.

Машина за час експлуатації пройшла 2,9 мільйона кілометрів. За підрахунками економістів автопарку, це майже чотири дороги до Місяця і назад.

Що у підсумку продають

Автомобілі пройшли, як кажуть, "Крим, Рим та мідні труби". В середньому пробіг становить майже 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос сягає 96%.

Механіки автопарків схиляються до думки, що цей транспорт тримався більше на характері, ніж на техніці.

Це не останній аукціон з продажу

З епохою техніки радянських часів Укрпошта остаточно ще не прощається. Остання передача продажу транспорту через аукціон ще попереду.

З часом буде продано ще десь 250 машин. Щоправда, у відомстві не уточнюють, коли саме.

Укрпошта з "брухтом" не вовтузиться

Щодо продажу техніки у поганому технічному стані, то відомство з цього таємниці не робить.

"Укрпошта за законом не може просто взяти й передати ці автівки ЗСУ, і жоден командир цю техніку в критичному стані не прийме", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Прозвучали й рекомендації: охочі допомогти ЗСУ, можуть купити лот і зібрати з чотирьох-п'яти автомобілів УАЗ одну-дві машини, використовуючи викуплений транспорт як донорський.

Рекомендація слушна. Ймовірно, хтось і пристане на це, оскільки автомобілів-донорів таких марок критично не вистачає.

Не перекладаючи на плечі інших

Однак у колі експертів Авто24 прозвучала не менш цікава думка: чому б потужній автотранспортній службі Укрпошти не створити на своїй базі ремонт техніки і якусь кількість машин з того переліку передати до ЗСУ в робочому стані.

З такою кількістю КАМАЗів як машин-донорів, та при такій потужній авторемонтній базі й гарних фахівцях, два-три десятки машин можна без проблем підготувати для ЗСУ. Якщоз таким завданням легко справляються ремонтники в автомайстерні "У дяді Васі", то в рембазі Укрпошти зробити це простіше.