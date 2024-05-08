Невдовзі частина сільських листонош Укрпошти пересяде на малолітражні вантажні мотоцикли: епоха велосипедів відходить у минуле разом з сумками для газет і журналів.

Про новину в технічному переоснащенні ще наприкінці квітні повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. Проте за останні півтора тижня жодних деталей щодо виробника і технічних характеристик триколісних вантажних моторолерів (трициклів) ні поштове відомство, ні її керівник не повідомили.

В короткій інформаційній замітці йдеться лише про те, що зі зростанням електронної комерції та розвитком доставлення лікарських засобів, у листонош стає менше газет та листів, але побільшало посилок. Відтак "велосипед стає не таким актуальним".

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Через це вирішено забезпечити листонош мобільними транспортними засобами мотоциклетного типу. До проєкту, як йдеться у повідомленні, долучили українського виробника (ветеранський бізнес), спільно "розробили пілотну модель для листонош, яку теж починаємо тестувати".

Ось так виглядає українська версія поштового триколісного моторолера. Фото: Укрпошта

Глава Укрпошти Ігор Смілянський особисто взявся спробувати нову машину в дії. "Все тестую особисто", - повідомив він на своїх сторінках у соціальній мережі.

А це лідер цьогорічних продажів китайський триколісний вантажний електричний мотоцикл Tuk зі звичайним промтоварним кунгом без сендвіч-панелей. Скриншот: Авто24

В самих вантажних мотоциклах/моторолерах з триколісним виконанням нічого нового немає. У свій час на таких транспортних засобах велася доставка молочних виробів у дитячі садки та школи, розвозили бідони з морозивом тощо.

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Такі моторолери з відкритими бортовими чи критими платформами під назвою "Муравей", "Шмель", "Тула" були в автопарках не тільки підприємств сільської споживчої кооперації, але й в ЖЕКах, міськводоканалах, лісництвах, поштовому відомстві та інших відомчих гаражах.

Зображений на фотознімках Укрпошти триколісний моторолер електричний, на що вказує відсутність горловини паливного баку та вихлопної труби. Натомість по лівому борту добре видніється закрита кришкою розетка до під’єднання штекера електричного силового кабелю зарядки.

Інтрига не стільки в тому, хто виробник чи як модель називається, скільки у комплектації транспортного засобу силовим агрегатом та місткістю батареї. Одна справа мати на селі акумуляторну версію, а інша – з двигуном внутрішнього згорання.

Все нове, це не таке вже й далеке старе: в українських містах і селах ще пам'ятають таку мототехніку вантажного сегмента. Колаж: Авто24

Враховуючи те, що нині в системі Укрпошти йде оптимізація й маленькі відділення закриваються, то такий запас ходу трициклів листоношам зручний. Поштар може з села доїхати до центрального відділення в райцентрі за 30-40 кілометрів, там підзарядитися й повернутися в додому. На місці розвезе посилки, пошту, замовлені ліки, а наступного дня чи по графіку знову може поїхати до свого найближчого відділення за поштою і знову зарядитися.

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І хоча у повідомленні сказано, що це буде український виробник, за всіма рисами триколісна машина схожа на китайську, буде вироблятися з машинокомплектів КНР. Хоча кунги (будки) можуть виготовляти українські підприємства, які на подібних сендвичпанельних кузовах спеціалізуються. Тут саме такий кузов, на що вказує герметична фурнітура дверей з правого боку.

У будь-якому разі таке транспортне поповнення варте уваги. Головне, щоб закупівля через Prozorro відбулася за поміркованими цінами.