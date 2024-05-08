Вскоре часть сельских почтальонов Укрпочты пересядет на малолитражные грузовые мотоциклы: эпоха велосипедов уходит в прошлое вместе с сумками для газет и журналов.

О новости в техническом переоснащении еще в конце апреле сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский. Однако за последние полторы недели никаких деталей относительно производителя и технических характеристик трехколесных грузовых мотороллеров (трициклов) ни почтовое ведомство, ни ее руководитель не сообщили.

В короткой информационной заметке говорится лишь о том, что с ростом электронной коммерции и развитием доставки лекарственных средств, у почтальонов становится меньше газет и писем, но стало больше посылок. Поэтому "велосипед становится не таким актуальным".

Читайте также Укрпочта распродает свой автопарк 90-х и 2000-х годов

Такой расклад побудил обеспечить почтальонов мобильными транспортными средствами мотоциклетного типа. К проекту, как говорится в сообщении, привлекли украинского производителя (ветеранский бизнес), совместно "разработали пилотную модель для почтальонов, которую тоже начинаем тестировать".

Вот так выглядит украинская версия почтового трехколесного мотороллера. Фото: Укрпочта

Глава Укрпочты Игорь Смелянский лично взялся попробовать новую машину в действии. "Все тестирую лично", - сообщил он на своих страницах в социальной сети.

А это лидер нынешних продаж китайский трехколесный грузовой электрический мотоцикл Tuk с обычным промтоварным кунгом без сэндвич-панелей. Скриншот: Авто24

В самих грузовых мотоциклах/мотороллерах с трехколесным исполнением ничего нового нет. В свое время на таких транспортных средствах велась доставка молочной продукции в детские сады и школы, развозили бидоны с мороженым и т.д.

Читайте также Укрпочта продает свои старые автомобили: как их купить

Такие мотороллеры с открытыми бортовыми или крытыми платформами под названием "Муравей", "Шмель", "Тула" были в автопарках не только предприятий сельской потребительской кооперации, но и в ЖЭКах, горводоканалах, лесничествах, почтовом ведомстве и других ведомственных гаражах.

Изображенный на фотоснимках Укрпочты трехколесный мотороллер электрический, на что указывает отсутствие горловины топливного бака и выхлопной трубы. Зато по левому борту хорошо виднеется закрытая крышкой розетка для подключения штекера электрического силового кабеля зарядки.

Все новое, это не такое уж и далекое старое: в украинских городах и селах еще помнят такую мототехнику грузового сегмента. Коллаж: Авто24

Учитывая то, что сейчас в системе Укрпочты идет оптимизация и маленькие отделения закрываются, то такой запас хода трициклов удобен. Почтальон может из села доехать до центрального отделения в райцентре за 30-40 километров, там подзарядиться и вернуться в домой. На месте развезет посылки, почту, заказанные лекарства, а на следующий день или по графику снова может поехать в свое ближайшее отделение за почтой и там зарядиться.

Читайте также Украинские почтальоны обновляют автопарк электровелосипедами, фургонами и грузовиками

И хотя в сообщении сказано, что это будет украинский производитель, по всем чертам трехколесная машина похожа на китайскую, будет производиться из машинокомплектов КНР. Хотя кунги (будки) могут изготавливать украинские предприятия, которые на подобных сендвичпанельных кузовах специализируются. Здесь именно такой кузов, на что указывает герметичная фурнитура дверей с правой стороны.

В любом случае такое транспортное пополнение стоит внимания. Главное, чтобы закупка через Prozorro состоялась по умеренным ценам.