Укрпочта продает старые авто: почему не в ВСУ

Речь идет о продаже на Prozorro 716 автомобилей, начиная "от музейных раритетов до рекордсменов пробега", одометры которых накрутили несколькими кругами миллионы километров. Об этом говорится в релизе почтового ведомства.

Аукционная распродажа проводится по принципу "один регион – один лот". Каждая область в среднем выставляет на торги где-то три десятка машин.

Хмельницкий гараж продает больше всего

Объемы продаж не зависят от экономического состояния областей. Скажем, Хмельницкая область передала на аукцион лот из 73 единиц транспорта. Это – самый большой портфель.

Наименьший перечень техники для продажи выставила Донецкая область (временно оккупированные регионы не включены). Там "в аукцион попадут только четыре автомобиля".

ГАЗ-52 не битый, не скрученный, а вот Citroën битый

Есть довольно интересные образцы техники. В списке самых старых автомобилей появился грузовик ГАЗ-52 1979 года выпуска. Его выставил на продажу автопарк почтовиков с Полтавщины.

Самый молодой по выпуску Citroën Berlingo 2021 года. На аукцион он попал после ДТП, в эксплуатации прошел всего 2 тысячи километров.

Машин выпуска до 1991 года немного, всего 28. В целом же в эпоху времен советского периода вошло 654 единицы транспорта. В основном это бренды УАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, на которых держалась вся почтовая логистика.

Рекордсменом пробега является Volvo FH12

Магистральный тягач Volvo FH 12 из гаража почтового ведомства в Киеве является рекордсменом пробега. Его одометр почти трижды начинал отсчет с нуля.

Машина за время эксплуатации прошла 2,9 миллиона километров. По подсчетам экономистов автопарка, это почти четыре дороги до Луны и обратно.

Что в итоге продают

Автомобили прошли, как говорят, "Крым, Рим и медные трубы". В среднем пробег составляет почти 470 тысяч километров, а физический износ достигает 96%.

Механики автопарков склоняются к мнению, что этот транспорт держался больше на характере, чем на технике.

Это не последний аукцион по продаже

С эпохой техники советских времен Укрпочта окончательно еще не прощается. Последняя передача продажи транспорта через аукцион еще впереди.

Со временем будет продано еще где-то 250 машин. Правда, в ведомстве не уточняют, когда именно.

Укрпочта с "ломом" не возится

Что касается продажи техники в плохом техническом состоянии, то ведомство из этого тайны не делает.

"Укрпочта по закону не может просто взять и передать эти машины ВСУ, и ни один командир эту технику в критическом состоянии не примет", – говорится в сообщении пресс-службы.

Прозвучали и рекомендации: желающие помочь ВСУ, могут купить лот и собрать из четырех-пяти автомобилей УАЗ одну-две машины, используя выкупленный транспорт как донорский.

Рекомендация дельная. Вероятно, кто-то и согласится на это, поскольку автомобилей-доноров таких марок критически не хватает.

Не перекладывая на плечи других

Однако в кругу экспертов Авто24 прозвучала не менее интересная мысль: почему бы мощной автотранспортной службе Укрпочты не создать на своей базе ремонт техники и какое-то количество машин из этого перечня передать в ВСУ в рабочем состоянии.

С таким количеством КАМАЗов как машин-доноров, и при такой мощной авторемонтной базе и хороших специалистах, два-три десятка машин можно без проблем подготовить для ВСУ. Если с такой задачей легко справляются ремонтники в автомастерской "У дяди Васи", то в рембазе Укрпочты сделать это еще проще.