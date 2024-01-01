Почему в Германии разбирают сотни танков и БМП: расследование

Тот аналитик немного туманно начал рассуждать по поводу хранения в Германии и возвращения в строй отправленного на утилизацию значительного количества танков Leopard 1, зенитных установок на их базе Gepard, которые автор называет "зенитными танками", и БМП Marder.

Указана и конкретная локация – вблизи немецкого городка Рокенсусра (Rockensußra) в Тюрингии, где площадь огражденного объекта занимает 5,6 гектара.

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Кстати, эксперты украинского ресурса украинского ресурса Defense Express относительно того выступления в Twitter сделали рецензию того поста и поставили все точки над "і". В редакции Авто24 также ничего удивительного в том накоплении техники не увидели, как и в локации, поскольку такие свалки даже в еще больших размерах имеют оборонные ведомства едва ли не каждой страны. Это так называемые накопительные зоны объектов утилизационного профиля. Ничего общего со складами резерва техники, где машины законсервированы на долгое хранение, они не имеют.

Это с высоты птичьего полета техника имеет красивый вид, но на самом деле возвращать ее снова в строй смысла нет. Фото: Reuters

Мертвая техника реанимации не подлежит

Бундесвер – не исключение, и списанную технику он постоянно выводит из оборота на утилизацию. В рамках такой деятельности, тянущейся годами, техники под открытым небом накапливалось не то что много, а очень много. О том, что это материал для утилизации, а не законсервированная техника, свидетельствуют изображения – технологии ухода разные.

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Исследователь утверждает, что там он насчитал на хранении до 100 танков Leopard 1, более 100 Gepard и более 130 боевых машин пехоты Marder. И техники там добавляется. Сразу уточним, это не хранилище для хранения, а свалка техники, своеобразное кладбище.

На основании доступных спутниковых снимков и источников автор делает вывод, что инфраструктура этой базы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину расширяется, и явно не для проведения утилизационных работ, а как раз наоборот – для работ по восстановлению технического состояния бронетехники, которая там до этого хранилась.

Боевые машины имеют такое состояние, что требуют газового резака, а не реставрации. Фото: Reuters

Недавно на территории объекта построили ангар площадью в 4600 квадратных метров. Исследователь утверждает, что то помещение вряд ли является гаражом "для более бережного хранения техники". Того помещения вполне достаточно чтобы вести одновременные работы 8-10 машин.

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Фиксируется еще такая показательная деталь: центральная часть этой площадки "гораздо оживленнее, чем раньше", завалена комплектующими от "Леопардов" и "Мардеров". Речь идет о двигателях, башнях и других деталях.

Из этого лома можно выбрать разве что оригинальные детали

Ничего удивительного в разборке нет. Эксперты упомянутого рейтингового ресурса Defense Express считают, что из того количества техники не все экземпляры можно использовать по прямому назначению. Однако часть машин может "идти под нож" и использоваться как доноры.

Оригинальные детали производителя на старых машинах после дефектовки еще могут послужить. Фото: Reuters

Эксперты Авто24 также придерживаются мнения, что использование машин-доноров является обычной мировой практикой. Выведенную из эксплуатации технику разбирают, а после профессиональной дефектовки узлов, агрегатов, запчастей что-то в хорошем состоянии отбирается для ремонта аналогичных моделей боевой или транспортной техники.

Автор Just BeCause оперирует фотоснимками, но ничего нового та хроника не дает. Даже упоминание о построенном ангаре удивления не вызывает, поскольку компания Koch Battle Tank Dismantling в селе Рокенсусра не топчется на месте, а развивается.

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Сейчас это не только самый мощный производственный центр по утилизации военной техники в Тюрингии или Германии, но и в Европе. Поэтому появление большого помещения ангарного типа не удивляет. Здесь не просто разбирают технику на утилизацию, но по определенному алгоритму и отработанными технологиями отбора некоторые машины используют для разборки на "донорские органы".

С началом российского вторжения в Украину заявки из Киева на запчасти к танкам Leopard, зенитных самоходок Gepard, БМП Marder и другой техники растут. И самым доступным источником поставки, вероятно, стал именно пункт разборки завода Петера Коха. Это можно считать положительным явлением. А вот причудливые исследования и предположения о возвращении в строй техники с кладбища излишни.

Поэтому, речь о возвращении в строй Бундесвера утилизированной техники или отправке ее в Украину не идет. А вот пригодные для замены агрегаты, системы, детали закономерно используются – это значительно дешевле и на рабочих характеристиках отремонтированной техники не сказывается: оригинальные донорские компоненты, использованные в свое время заводами-производителями на конвейерах, ценятся лучше, чем аналогичные детали из сети вторичного рынка.