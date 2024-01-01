Чому в Німеччині розбирають сотні танків та БМП: розслідування

Той аналітик трохи туманно почав розмірковувати з приводу зберігання у Німеччині й повернення в стрій відправленої на утилізацію значної кількості танків Leopard 1, зенітних установок на їх базі Gepard, які автор називає "зенітними танками", та БМП Marder.

Вказана й конкретна локація – поблизу німецького містечка Рокенсусра (Rockensußra) в Тюрінгії, де площа огородженого об’єкта займає 5,6 гектара.

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До речі, експерти українського ресурсу Defense Express щодо того виступу в Twitter зробили рецензію того посту і поставили усі крапка над "і". В редакції Авто24 також нічого дивного в тому накопиченні техніки не побачили, як і в локації, оскільки такі звалища навіть в ще більших розмірах мають оборонні відомства чи не кожної країни. Це так звані накопичувальні зони об’єктів утилізаційного профілю. Нічого спільного зі складами резерву техніки, де машини законсервовано на довге зберігання, вони не мають.

Це з висоти пташиного польоту техніка має гарний вигляд, але насправді повертати її знову в стрій сенсу немає. Фото: Reuters

Мертва техніка реанімації не підлягає

Бундесвер – не виняток, і списану техніку він постійно виводить з обігу на утилізацію. В рамках такої діяльності, що тягнеться роками, техніки просто неба накопичувалося не те що багато, а дуже багато. Про те, що це матеріал для утилізації, а не законсервована техніка, свідчать зображення – технології догляду різні.

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Дослідник стверджує, що там він нарахував на зберіганні до 100 танків Leopard 1, понад 100 Gepard та понад 130 бойових машин піхоти Marder. І техніки там додається. Відразу уточнимо, це не сховище для зберігання, а звалище техніки, своєрідний цвинтар.

На підставі доступних супутникових знімків та джерел автор робить висновок, що інфраструктура цієї бази після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну розширюється, і явно не для проведення утилізаційних робіт, а якраз навпаки – для робіт з відновлення технічного стану бронетехніки, яка там до цього зберігалась.

Бойові машини мають такий стан, що потребують газового різака, а не реставрації. Фото: Reuters

Нещодавно на території об’єкта збудували ангар площею в 4600 квадратних метрів. Дослідник стверджує, що те приміщення навряд чи є гаражем "для більш дбайливого зберігання техніки". Того приміщення цілком достатньо щоб вести одночасні роботи 8-10 машин.

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Фіксується ще таке показова деталь: центральна частина цього майданчика "набагато жвавіше, аніж раніше", завалена комплектуючими від "Леопардів" та "Мардерів". Мова йде про двигуни, башти та інші деталі.

З того брухту можна вибрати хіба що оригінальні деталі

Нічого дивного в розбиранні немає. Експерти згаданого рейтингового ресурсу Defense Express вважають, що з тієї кількості техніки не всі екземпляри можна використати за прямим призначенням. Однак частина машин може "йти під ніж" й використовуватися як донори.

Оригінальні деталі виробника на старих машинах після дефектування ще можуть послужити. Фото: Reuters

Експерти Авто24 також дотримуються думки, що використання машин-донорів є звичайною світовою практикою. Виведену з експлуатації техніку розбирають, а після професійного дефектування вузлів, агрегатів, запчастин дещо в доброму стані відбирається для ремонту аналогічних моделей бойової чи транспортної техніки.

Автор Just BeCause оперує фотознімками, але нічого нового та хроніка не дає. Навіть згадка про збудований ангар подиву не викликає, оскільки компанія Koch Battle Tank Dismantling в селі Рокенсусра не тупцюється на місці, а розвивається.

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Нині це не тільки найпотужніший виробничий центр по утилізації воєнної техніки в Тюрінгії чи Німеччині, але й у Європі. Отож поява великого приміщення ангарного типу не дивує. Тут не просто розбирають техніку на утилізацію, але за певним алгоритмом та відпрацьованими технологіями відбору деякі машини використовують для розбирання на "донорські органи".

З початком російського вторгнення в Україну заявки з Києва на запчастини до танків Leopard, зенітних самохідок Gepard, БМП Marder та іншої техніки ростуть. І найдоступнішим джерелом постачання, ймовірно, став саме пункт розбирання заводу Петера Коха. Це можна вважати позитивним явищем. А ось химерні дослідження та припущення про повернення в стрій техніки з цвинтаря зайві.

Отож, мова про повернення у в стрій Бундесверу утилізованої техніки чи відправлення її в Україну не йде. А ось придатні для заміни агрегати, системи, деталі закономірно використовуються – це значно дешевше й на робочих характеристиках відремонтованої техніки не позначається: оригінальні донорські компоненти, використані свого часу заводами-виробниками на конвеєрах, ціняться краще, ніж аналогічні деталі з мережі вторинного ринку.