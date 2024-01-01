Танки для України: що ще є в новому пакету озброєння від Німеччини

У нинішньому транші найпотужнішим пакетним сегментом стали танки. Відразу вісім справних бойових машин Leopard 1A5 направляється в Україну.

Загалом за спільним проєктом Німеччини й Данії Києву передано 58 "Леопардів", що перебували на складах резерву та у лінійних військах. Уся техніка залежно від технічного стану пройшла капітальний ремонт чи сервісне обслуговування, а також обов’язкові ходові, бойові випробування.

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Парк Сил оборони України з цього ж траншу також поповниться двома ремонтно-евакуаційними машинами Bergepanzer 2, польовим госпіталем з належним медичним обладнанням, транспортно-енергетичною інфраструктурою для автономної роботи. Також прийде чимало озброєння, боєприпасів та амуніції.

Про танки Leopard у постачаннях ми уже не раз розповідали, описуючи їх технічні можливості та результати використання на полі бою. А ось РЕМи Bergepanzer у транспортних траншах хоча й зустрічаються часто, розповідей про них йшло значне менше.

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Українські воїни доволі схвально відгукуються про німецькі броньовані ремонтно-евакуаційні машини. За ходовою частиною та силовим агрегатом це все той же танк Leopard 1. Різниця лише в тому, що тут немає звичайної башти та гармати. Однак на інженерне обладнання, ремонтне устаткування та евакуаційну атрибутику машина багата (див відео нижче).

Тут в обов’язковому комплектуванні йде тросовий кран та фронтальний земляний плуг (бульдозерний відвал). Так що це частково ще й інженерна будівельна техніка, за допомогою якої можна зводити фортифікаційні споруди.

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При потребі є версії з телескопічною стрілою, на маківку якої навішується екскаваторний ківш (див. відео нижче), гідравлічний молот, ямобур чи гідравлічні ножиці або ж інший інструмент. Виліт телескопічної стріли з екскаваторною чи будь-якою іншою робочою навіскою сягає 9,15 метра.

Також у стандартному наповненні є лебідка, зварювальний апарат, помпа водовідведення, може встановлюватися щогла з ліхтарями освітлення, а в інструментальних ящиках знаходиться велика кількість інструменту для польових ремонтних робіт, у т.ч. електричного, що живиться від генераторної установки.

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Привід на навісну робочу атрибутику забезпечує гідравлічна помпова станція, що живиться від базового 830-сильного двигуна. Цей же силовий агрегат приводить в рух гусеничну ходову базу.

Ілюстративний матеріал з відкритих джерел