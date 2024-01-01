Німеччина після передачі САУ PzH 2000 Україні закриває власні потреби новим замовленням

Нові PzH 2000 призначені для заміни 14 одиниць, які були поставлені в Україну, доповнених вісьмома одиницями з Королівської армії Нідерландів. Про це повідомляє Defence24. Самохідки тоді передавилися Києву в прискореному порядку, оскільки чекати на виконання заводом нових гармат довелося б дуже довго. Цього не дозволяла робити оперативна ситуація на російсько-українському фронті. Передали зі своїх запасів.

Німецька армія розмістила замовлення на 22 нові системи вартістю приблизно 375 млн євро. За рамковою угодою також можливе додаткове придбання шести PzH 2000 приблизно за 95 мільйонів євро.

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Замовлення на самохідні гаубиці має бути виконане в 2025-30 роках. У конструкції використовуються компоненти танка Leopard 2. Шасі для цих нових самохідок буде поставлено компанією Rheinmetall напряму зі свого заводу в Касселі.

Самохідна гаубиця PzH 2000. Фото: Spc. Nathanael Mercado

Попередній цикл виробництва цих гаубиць завершився у 2002 році. Загалом було поставлено до німецької армії 185 одиниць. Очікується, що частина з них пройде модернізацію середнього терміну служби (MLU) для заміни застарілих підсистем і, можливо, включають повністю автоматичну систему обробки боєприпасів, що може скоротити потребу в екіпажі до двох осіб.

Менеджер з маркетингу бойових систем KNDS Deutschland Антон М. Ахмюллер на конференції Defence IQ Future Artillery в Парижі минулого місяця повідомив, що загальних втрат PzH 2000 в Україні не було. Спочатку Німеччина зобов’язалася профінансувати 18 нових одиниць PzH 2000 для України, з можливістю майбутніх контрактів збільшити загальну кількість до 100 одиниць.

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Нині KNDS Deutschland запропонувала кілька вдосконалень як для існуючих, так і для нових одиниць PzH 2000. Вони включають встановлену на даху дистанційну станцію озброєння (RWS), озброєну 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом, камери для покращеної обізнаності про ситуацію, систему клімат-контролю екіпажу для роботи за будь-якої температури навколишнього середовища, встановлену на передній правій стороні вежі. Також пропонується покращений захист башти від верхньої атаки.

Німецькі САУ PzH 2000 транспортуються до України після ремонту та сервісного обслуговування у Литві, жовтень 2022 року. Фото: Arvydas Anušauskas/twitter.com

Майбутні розробки можуть передбачати заміну поточної гармати Rheinmetall калібру 155 мм/52 на нову версію L52A1, виготовлену з міцніших матеріалів, щоб витримувати вищий тиск пострілу. Крім того, Rheinmetall розробляє 155-міліметрове дуло L60 для більшої дистанції вогню.

PzH 2000 оснащена дизельним двигуном MTU 881 (1000 к.с.), самохідка розвиває максимальну швидкість 60 км/год і має запас ходу 420 кілометрів.