Германия после передачи САУ PzH 2000 Украине закрывает собственные потребности новым заказом

Новые PzH 2000 предназначены для замены 14 единиц, которые были поставлены в Украину, дополненных восемью единицами из Королевской армии Нидерландов. Об этом сообщает Defence24. Самоходки тогда передавились Киеву в ускоренном порядке, поскольку ждать выполнения заводом новых пушек пришлось бы очень долго. Этого не позволяла сделать оперативная ситуация на российско-украинском фронте. Передали из своих запасов.

Немецкая армия разместила заказ на 22 новые системы стоимостью примерно 375 млн евро. По рамочному соглашению также возможно дополнительное приобретение шести PzH 2000 примерно за 95 миллионов евро.

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Заказ на самоходные гаубицы должен быть выполнен в 2025-30 годах. В конструкции используются компоненты танка Leopard 2. Шасси для этих новых самоходок будет поставлено компанией Rheinmetall напрямую со своего завода в Касселе.

Самоходная гаубица PzH 2000. Фото: Spc. Nathanael Mercado

Предыдущий цикл производства этих гаубиц завершился в 2002 году. Всего было поставлено в немецкую армию 185 единиц. Ожидается, что часть из них пройдет модернизацию среднего срока службы (MLU) для замены устаревших подсистем и, возможно, включают полностью автоматическую систему обработки боеприпасов, что может сократить потребность в экипаже до двух человек.

Менеджер по маркетингу боевых систем KNDS Deutschland Антон М. Ахмюллер на конференции Defence IQ Future Artillery в Париже в прошлом месяце сообщил, что общих потерь PzH 2000 в Украине не было. Изначально Германия обязалась профинансировать 18 новых единиц PzH 2000 для Украины, с возможностью будущих контрактов увеличить общее количество до 100 единиц.

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Сейчас KNDS Deutschland предложила несколько усовершенствований как для существующих, так и для новых единиц PzH 2000. Они включают установленную на крыше дистанционную станцию вооружения (RWS), вооруженную 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, камеры для улучшенной осведомленности о ситуации, систему климат-контроля экипажа для работы при любой температуре окружающей среды, установленную на передней правой стороне башни. Также предлагается улучшенная защита башни от верхней атаки.

Немецкие САУ PzH 2000 транспортируются в Украину после ремонта и сервисного обслуживания в Литве, октябрь 2022 года. Фото: Arvydas Anušauskas/twitter.com

Будущие разработки могут предусматривать замену текущей пушки Rheinmetall калибра 155 мм/52 на новую версию L52A1, изготовленную из более прочных материалов, чтобы выдерживать более высокое давление выстрела. Кроме того, Rheinmetall разрабатывает 155-миллиметровое дуло L60 для большей дистанции огня.

PzH 2000 оснащен оснащена дизельным двигателем MTU 881 (1000 л.с.), самоходка развивает максимальную скорость 60 км/ч и имеет запас хода 420 километров.