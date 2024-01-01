Іспанські танки та інша техніка пішли до України морем

Минулої суботи, 13 липня, вантажне судно вирушило з Ферроля. Як повідомляє Міноборони Іспанії, в нинішній партії допомоги відправлено "десять бойових танків «Леопард» 2А4, різні екскаватори та значна кількість протитанкових ракет".

Це вже другий етап мультимодальної операції з транспортування. На першому етапі техніку, боєприпаси та озброєння доставляли суходолом автотранспортом та залізницею в порт. Скажімо, танки везли з Алькала-де-Гвадайра (Севілья).

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Саме там на заводі на заводі Santa Bárbara Sistemas проводився капітальний ремонт, налагодження танків Leopard 2А4, виведених з резервного зберігання оборонного відомства.Там же проведено відповідне випробування танків на повну працездатність.

Капітально відремонтовані танки Leopard 2А4 перед відправленням в Україну. Фото: Міноборони Іспанії

По прибутті вантажу до Польщі розпочнеться третій етап мультимодальної транспортно-логістичної операції. Остання фаза захищеного перевезення допомоги Збройним Силам України буде здійснюватися наземним транспортом. Щоправда, це буде залізничне доставлення чи автомобільне на тралах через секретність не повідомляється.

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Однак в Міноборони Іспанії наголосили, що планується підготувати й передати Україні протягом другої половини 2024 року ще один набір нової допомоги. Загалом, з врахуванням нинішньої партії, від уряду Іспанії тільки в групі танкової техніки надійшло 20 бойових "Леопардів" 2А4.