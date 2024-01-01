Испанские танки и другая техника пошли в Украину морем

В минувшую субботу, 13 июля, грузовое судно отправилось из Ферроля. Как сообщает Минобороны Испании, в нынешней партии помощи отправлено "десять боевых танков "Леопард" 2А4, различные экскаваторы и значительное количество противотанковых ракет".

Это уже второй этап мультимодальной операции по транспортировке. На первом этапе технику, боеприпасы и вооружение доставляли по суше автотранспортом и железной дорогой в порт. Скажем, танки везли из Алькала-де-Гвадайра (Севилья).

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Именно там на заводе на заводе Santa Bárbara Sistemas проводился капитальный ремонт, наладка танков Leopard 2А4, выведенных из резервного хранения оборонного ведомства.Там же проведено соответствующее испытание танков на полную работоспособность.

Капитально отремонтированные танки Leopard 2А4 перед отправкой в Украину. Фото: Минобороны Испании

По прибытии груза в Польшу начнется третий этап мультимодальной транспортно-логистической операции. Последняя фаза защищенной перевозки помощи Вооруженным Силам Украины будет осуществляться наземным транспортом. Правда, это будет железнодорожная доставка или автомобильная на тралах из-за секретности не сообщается.

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Однако в Минобороны Испании отметили, что планируется подготовить и передать Украине в течение второй половины 2024 года еще один набор новой помощи. В общем, с учетом нынешней партии, от правительства Испании только в группе танковой техники поступило 20 боевых "Леопардов" 2А4.