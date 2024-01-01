Танки, паливозаправники та бронеавтомобілі: що передала Німеччина у свіжому транші допомоги

Про це в сьогоднішньому пресрелізі (10 вересня) повідомляє урядовий портал ФРН. В переліку багато найменувань, у тому числі транспортної тематики.

До наших захисників йдуть як бойові, так і транспортно-логістичні машини, інженерна техніка. Машини передаються Києву на колісній та гусеничній ходовій базі.

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Цього разу Німеччина направляє 22 танки Leopard 1A5, опис яких редакція Авто24 давала неодноразово. Машини знято з резерву Бундесверу, технічно розконсервовано й підготовлено до роботи в бойових умовах.

В такій же кількості прямують до України броньовики MRAP, тобто машини із захистом від мін (Mine Resistant Ambush Protected). Аналогічна техніка постачалася й раніше.

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

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Також прибудуть три зенітні самохідки Cheetah, що виготовляються по документації Gepard, стільки ж мостоукладачів Biber, два мобільні комплекси РЛС TRML-4D, шість машин розмінування Wisent 1 і одна броньована інженерна машина DACHS.

Група гусеничних транспортерів буде складатися з п’яти всюдиходів Bandvagn 206 та одного всюдихода Warthog.

Поповнення чекає й транспортний парк. На підході з Німеччини 112 вантажівок, вісім бензовозів Zetros та дві патрульні машини для прикордонної варти.