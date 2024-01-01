Знаний у ЗСУ тягач Mercedes-Benz Zetros 8x8 отримав броньовану кабіну

Дебютний показ автомобіля заплановано провести у ході виставки Eurosatory, що відбудеться рівно через тиждень, 17 червня 2024 року. Це буде не єдина прем’єра виробника. Разом з Zetros 8x8 деютютуватиме Zetros 4x4, Arocs, десантний транспортер Unimog і шасі FGA.

Читайте також Подаровані Німеччиною автомобілі Mercedes Zetros уже в Україні

Щодо Zetros з броньованою кабіною, то у майбутньому вона буде доступна як двовісна, тривісна або чотиривісна вантажівка. Позашляховик Zetros із чотирма осями та повним приводом (8x8) спочатку буде випускатися у двох варіантах з 2025 року. Потім він буде доступний у різних конфігураціях від двовісної до чотиривісної моделі.

Завдяки спеціальному бронюванню кабіни водій і екіпаж Zetros 8x8 всередині автомобіля будуть захищені від балістичного вогню та мін. Фото: Daimler Truck AG

Zetros 8x8 Mercedes-Benz Special Trucks розробив та виготовив під великий контракт з Міністерством оборони Канади. Туди протягом кількох наступних років буде поставлено понад 1500 автомобілів Zetros.

Читайте також Військові отримають ще більше вантажівок Zetros з трипроменевою зіркою

Випускатиме автомобілі із захищеною кабіною завод у Верті. Загалом Mercedes-Benz Special Trucks зможе запропонувати весь асортимент високопрохідних Zetros від 4x4 до 8x8 як із захищеною кабіною та без неї.

Новий варіант автомобіля 8x8 пропонує значно збільшене корисне навантаження до 25 тонн зі звичайною високою прохідністю по бездоріжжю. Водночас доступний простір кузова збільшено завдяки довшій рамі автомобіля. Таким чином, Zetros можна використовувати для ще більшого спектра тактичних і матеріально-технічних вимог.

А це версія Zetros 6x6 із такою ж захищеною кабіною. Фото: Daimler Truck AG

У будь-якому випадку автомобіль комплектуватиметься рядним шестициліндровим дизельним двигуном OM 460 потужністю від 265 до 375 кВт (360-510 к.с.) і максимальним крутним моментом до 2300 Нм з робочим об’ємом 12,8 літра. Автоматична коробка передач Allison 4500 SP забезпечує високу динаміку руху

Читайте також Електрична вантажівка Mercedes-Benz eActros 600 проїде 1000 кілометрів в день

Новий Zetros 8x8 має довжину 11,15 метра, ширину 2,60 метра та висоту 3,70 метра. Під час руху по піску та грязюці тиск у шинах можна регулювати на ходу за допомогою системи регулювання тиску в шинах.

Цивільний Arocs отримав привід 6x6, подвійну лебідку та захищену кабіну. Фото: Daimler Truck AG

На бездоріжжі водії виграють від великих кутів нахилу та пандусів, а також прохідності, а поздовжні та поперечні блокування диференціалів, що вмикаються, можуть збільшити зчеплення та маневровість залежно від ситуації на дорозі. Zetros 8x8 також зберігає повну позашляхову здатність, одночасно значно покращуючи транспортні характеристики.

Читайте також Unimog на водневому двигуні не зміг скосити траву

Як зазначалося вище, новий Zetros 8x8 буде доступний у двох варіантах. Перший варіант має дві осі спереду та дві осі ззаду, причому дві передні осі є керованими. У другому варіанті одна керована передня вісь і три задні. Остання з трьох задніх осей є керованою, щоб зменшити радіус повороту. Обидва варіанти будуть доступні і як тягач, і як транспортний засіб з великим простором кузова.

І хоча Unimog U5000 не з нових, у такій військовій версії він подається як новачок. Фото: Daimler Truck AG

Відвідувачам також демонструватиметься нова версія для військового використання Unimog U5000 з бортовою платформою та брезентом як транспортна одиниця військ та Arocs 6x6 із подвійною лебідкою як броньований тягач.

Мілітаризована версія Zetros 4x4 та змінне FGA шасі як тактична база ходової для бронетранспортерів (БТР). Фото: Daimler Truck AG

"З новим Zetros 8x8 клієнти отримують надійний і високомобільний транспортний засіб матеріально-технічного забезпечення з великим корисним навантаженням для військового використання", – підкреслив керівник відділу спеціальних вантажівок Mercedes-Benz.