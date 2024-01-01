Известный в ВСУ тягач Mercedes-Benz Zetros 8x8 получил бронированную кабину

Дебютный показ автомобиля запланировано провести в ходе выставки Eurosatory, которая состоится ровно через неделю, 17 июня 2024 года. Это будет не единственная премьера производителя. Вместе с Zetros 8x8 будет деютютировать Zetros 4x4, Arocs, десантный транспортер Unimog и шасси FGA.

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Что касается Zetros с бронированной кабиной, то в будущем он будет доступен как двухосный, трехосный или четырехосный грузовик. Внедорожник Zetros с четырьмя осями и полным приводом (8x8) сначала будет выпускаться в двух вариантах с 2025 года. Затем он будет доступен в различных конфигурациях от двухосной до четырехосной модели.

Благодаря специальному бронированию кабины водитель и экипаж Zetros 8x8 внутри автомобиля будут защищены от баллистического огня и мин. Фото: Daimler Truck AG

Zetros 8x8 Mercedes-Benz Special Trucks разработал и изготовил под большой контракт с Министерством обороны Канады. Туда в течение нескольких следующих лет будет поставлено более 1500 автомобилей Zetros.

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Выпускать автомобили с защищенной кабиной будет завод в Верти. В целом Mercedes-Benz Special Trucks сможет предложить весь ассортимент высокопроходимых Zetros от 4x4 до 8x8 как с защищенной кабиной, так и без нее.

Новый вариант автомобиля 8x8 предлагает значительно увеличенную полезную нагрузку до 25 тонн с обычной высокой проходимостью по бездорожью. В то же время доступное пространство кузова увеличено благодаря более длинной раме автомобиля. Таким образом, Zetros можно использовать для еще большего спектра тактических и материально-технических требований.

А это версия Zetros 6x6 с такой же защищенной кабиной. Фото: Daimler Truck AG

В любом случае автомобиль будет комплектоваться рядным шестицилиндровым дизельным двигателем OM 460 мощностью от 265 до 375 кВт (360-510 л.с.) и максимальным крутящим моментом до 2300 Нм с рабочим объемом 12,8 литра. Автоматическая коробка передач Allison 4500 SP обеспечивает высокую динамику движения

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Новый Zetros 8x8 имеет длину 11,15 метра, ширину 2,60 метра и высоту 3,70 метра. Во время движения по песку и грязи давление в шинах можно регулировать на ходу с помощью системы регулирования давления в шинах.

Гражданский Arocs получил привод 6x6, двойную лебедку и защищенную кабину. Фото: Daimler Truck AG

На бездорожье водители выигрывают от больших углов наклона и пандусов, а также проходимости, а продольные и поперечные блокировки дифференциалов, включаются, могут увеличить сцепление и маневренность в зависимости от ситуации на дороге. Zetros 8x8 также сохраняет полную внедорожную способность, одновременно значительно улучшая транспортные характеристики.

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Как отмечалось выше, новый Zetros 8x8 будет доступен в двух вариантах. Первый вариант имеет две оси спереди и две оси сзади, причем две передние оси являются управляемыми. Во втором варианте одна управляемая передняя ось и три задние. Последняя из трех задних осей является управляемой, чтобы уменьшить радиус поворота. Оба варианта будут доступны и как тягач, и как транспортное средство с большим пространством кузова.

И хотя Unimog U5000 не из новых, в такой военной версии он подается как новичок. Фото: Daimler Truck AG

Посетителям также будет демонстрироваться новая версия для военного использования Unimog U5000 с бортовой платформой и брезентом как транспортная единица войск и Arocs 6x6 с двойной лебедкой как бронированный тягач.

Милитаризованная версия Zetros 4x4 и сменное FGA шасси как тактическая база ходовой для бронетранспортеров (БТР). Фото: Daimler Truck AG

"С новым Zetros 8x8 клиенты получают надежное и высокомобильное транспортное средство материально-технического обеспечения с большой полезной нагрузкой для военного использования", – подчеркнул руководитель отдела специальных грузовиков Mercedes-Benz.