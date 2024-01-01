Танки, топливозаправщики и бронеавтомобили: что передала Германия в свежем транше помощи

Об этом в сегодняшнем пресс-релизе (10 сентября) сообщает правительственный портал ФРГ. В перечне много наименований, в том числе транспортной тематики.

К нашим защитникам идут как боевые, так и транспортно-логистические машины, инженерная техника. Машины передаются Киеву на колесной и гусеничной ходовой базе.

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На этот раз Германия направляет 22 танка Leopard 1A5, описание которых редакция Авто24 давала неоднократно. Машины сняты из резерва Бундесвера, технически расконсервированы и подготовлены к работе в боевых условиях.

В таком же количестве направляются в Украину броневики MRAP, то есть машины с защитой от мин (Mine Resistant Ambush Protected). Аналогичная техника поставлялась и раньше.

Каждый, кто заправится на любой АЗК AMIC ENERGY бензином или дизельным топливом, приобщается к помощи ВСУ в рамках благотворительной инициативы "MAVIC от AMIC". В рамках данного проекта компания перечисляет 5 гривен с каждого топливного чека на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ. Рекламная информация

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Также прибудут три зенитные самоходки Cheetah, изготавливаемые по документации Gepard, столько же мостоукладчиков Biber, два мобильных комплекса РЛС TRML-4D, шесть машин разминирования Wisent 1 и одна бронированная инженерная машина DACHS.

Группа гусеничных транспортеров будет состоять из пяти вездеходов Bandvagn 206 и одного вездехода Warthog.

Пополнение ждет и транспортный парк. На подходе из Германии 112 грузовиков, восемь бензовозов Zetros и две патрульные машины для пограничной стражи.