Танки, топливозаправщики и бронеавтомобили: что передала Германия в свежем транше помощи

ФОТО: Коллаж Авто24|
Идут броневики, танки, транспортные и инженерные машины
Об этом в сегодняшнем пресс-релизе (10 сентября) сообщает правительственный портал ФРГ. В перечне много наименований, в том числе транспортной тематики.
К нашим защитникам идут как боевые, так и транспортно-логистические машины, инженерная техника. Машины передаются Киеву на колесной и гусеничной ходовой базе.
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На этот раз Германия направляет 22 танка Leopard 1A5, описание которых редакция Авто24 давала неоднократно. Машины сняты из резерва Бундесвера, технически расконсервированы и подготовлены к работе в боевых условиях.
В таком же количестве направляются в Украину броневики MRAP, то есть машины с защитой от мин (Mine Resistant Ambush Protected). Аналогичная техника поставлялась и раньше.
Каждый, кто заправится на любой АЗК AMIC ENERGY бензином или дизельным топливом, приобщается к помощи ВСУ в рамках благотворительной инициативы "MAVIC от AMIC". В рамках данного проекта компания перечисляет 5 гривен с каждого топливного чека на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ.
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Также прибудут три зенитные самоходки Cheetah, изготавливаемые по документации Gepard, столько же мостоукладчиков Biber, два мобильных комплекса РЛС TRML-4D, шесть машин разминирования Wisent 1 и одна бронированная инженерная машина DACHS.
Группа гусеничных транспортеров будет состоять из пяти вездеходов Bandvagn 206 и одного вездехода Warthog.
Пополнение ждет и транспортный парк. На подходе из Германии 112 грузовиков, восемь бензовозов Zetros и две патрульные машины для пограничной стражи.