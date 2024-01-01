Німеччина до кінця року відправить в Україну ще багато техніки і озброєння

З сюжету випливає, що Німеччина залишається відданим союзником і її допомога буде ще більше посилена. На цьому зробив акцент гість програми Бундесверу генерал Крістіан Фройдінг.

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У наступі на Курську область бере участь і техніка Бундесверу. Скриншот: Авто24

Наразі мова йде про покращення протиповітряної оборони самохідними зенітними ракетними комплексами. Зокрема, до кінця року Україна отримає чотири зенітні ракетні комплекси IRIS-T. Це будуть за виконанням дві різні версії – середнього радіуса дії (SLM) та ближньої дії (SLS). Звісно, ці комплекси прийдуть з боєприпасами.

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Також у списку постачань другого півріччя є десять самохідних зенітних установок Gepard, що вже добре знані у наших військах.

Скільки й чого буде поставлено до кінця року, видно в інфографіці Бундесверу. Скриншот: Авто24

Увійшла в список й броньована техніка. До передачі в Україну готується десь з три десятки Leopard 1A5. Також йде активна підготовка до передачі чотирьох сотень бронеавтомобілів MRAP.

Як згадується у програмі Бундесверу, буде постача логістичної техніки. Зокрема, Крістіан Фройдінг розповів про вантажівки, мінівени, пікапи, мобільний польовий госпіталь тощо.