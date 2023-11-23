На сайті уряду Німеччини з’явився список чергового траншу техніки, зброї, боєприпасів та іншої майнової підтримки України зі складів Бундесверу і промислового постачання з фондів федеральної допомоги.

З-поміж бронетранспортного сегмента найбільша кількість цього разу за БМП Marder – 20 одиниць. У списку є одна інженерна броньована машина розмінування WISENT-1 та два тягачі 8×8 HX81 з напівпричепами.

Група машин медичної допомоги в нинішньому транші також присутня. ЗСУ отримають п'ять всюдихідних гусеничних медичних транспортних засобів Carrier Warthog та дві карети швидкої допомоги.

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Транспортної техніки до списку увійшли 9 одиниць. За типами і марками не деталізовано, лише уточнено, що це вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики.

Якщо про БМП Marder чи тягачі Rheinmetall MAN HX81 ми вже не раз розповідали, то санітарні транспортери Carrier Warthа лишалися трохи в тіні. Їх в Україну надійшло всього п’ять одиниць, а з врахуванням нинішнього постачання буде десять.

Це доволі рідкісна двомодульна гусенична машина. В умовах війни вона практично не використовувалася ні в модифікації санітарної машини (AMB), ні як майстерня чи ремонтно-евакуаційний транспортер (RRV).

Бундесвер транспортери евакуації поранених в основному тримав у резерві, час від часу їх використовували в маневрах. Деякі медичні машини находили лише по кілька сотень кілометрів, здебільшого стояли в критих боксах у постійній готовності до виїзду.

Медична версія розроблена для транспортування поранених/покалічених із зони бойових дій до зони безпеки. Якщо передній модуль практично однаковий для всіх модифікацій (TCV, CV і RRV), то задня причіпна капсула санітарного призначення специфічна. Вона може прийняти ноші з двома лежачими пораненими.

Тут по правому борту система кріплення під ноші налаштована постійно, а ось зліва розміщена зона із трьох крісел, на які встановлюються додаткові ноші. При потребі там можна розмістити трьох сидячих поранених.

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Гусенична ходова база отримує привід від 300-сильного дизельного 6-циліндрового турбонаддувного двигуна Caterpillar C7 350 BHP з 6-ступеневою автоматичною коробкою Allison MD3500. Щоправда, двомодульний гусеничний монстр доволі ненажерливий, споживає 1,1 л/км. Саме тому запас ходу незначний – без дозаправлення всього 400 км.

По дорозі мчить зі швидкістю 60 км/год, по складному бездоріжжю – удвічі повільніше, хоча все залежить від рельєфу та стану поверхні. Максимальна глибина подолання броду сягає не більше 1,5 м. Півтораметрову траншею долає граючись.

Транспортер м’який на ходу, але комфорт спартанський, що притаманно машинам переднього краю. Тут не до розважальних систем. Щоправда, обидва модулі мають систему обігріву в межах 10-40 градусів. Фронтальний модуль оснащений кондиціонером.