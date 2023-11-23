На сайте правительства Германии появился список очередного транша техники, оружия, боеприпасов и другой имущественной поддержки Украины со складов Бундесвера и промышленного снабжения из фондов федеральной помощи.

Среди бронетранспортного сегмента наибольшее количество на этот раз за БМП Marder – 20 единиц. В списке есть одна инженерная бронированная машина разминирования WISENT-1 и два тягача 8×8 HX81 с полуприцепами.

Группа машин медицинской помощи в нынешнем транше также присутствует. ВСУ получат пять вездеходных гусеничных медицинских транспортных средств Carrier Warthog и две кареты скорой помощи.

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Из транспортной техники в список вошли 9 единиц. По типам и маркам не детализировано, только уточнено, что это грузовики, микроавтобусы, внедорожники.

Если о БМП Marder или тягачи Rheinmetall MAN HX81 мы уже не раз рассказывали, то санитарные транспортеры Carrier Ԝагтһа оставались немного в тени. Их в Украину поступило всего пять единиц, а с учетом нынешней поставки будет десять.

Это довольно редкая двухмодульная гусеничная машина. В условиях войны она практически не использовалась ни в модификации санитарной машины (AMB), ни как мастерская или ремонтно-эвакуационный транспортер (RRV).

Бундесвер транспортеры эвакуации раненых в основном держал в резерве, время от времени их использовали в маневрах. Некоторые медицинские машины имеют пробег лишь по несколько сотен километров, в основном стояли в крытых боксах в постоянной готовности к выезду.

Медицинская версия разработана для транспортировки раненых/покалеченных из зоны боевых действий в зону безопасности. Если передний модуль практически одинаков для всех модификаций (TCV, CV и RRV), то задняя прицепная капсула санитарного назначения специфична. Она может принять носилки с двумя лежачими ранеными.

Здесь по правому борту система крепления под носилки настроена постоянно, а вот слева размещена зона из трех кресел, на которые устанавливаются дополнительные носилки. При необходимости там можно разместить трех сидячих раненых.

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Гусеничная ходовая база получает привод от 300-сильного дизельного 6-цилиндрового турбонаддувного двигателя Caterpillar C7 350 BHP с 6-ступенчатой автоматической коробкой Allison MD3500. Правда, двухмодульный гусеничный монстр довольно прожорливый, потребляет 1,1 л/км. Именно поэтому запас хода незначительный – без дозаправки всего 400 км.

По дороге мчится со скоростью 60 км/ч, по сложному бездорожью – вдвое медленнее, хотя все зависит от рельефа и состояния поверхности. Максимальная глубина преодоления брода достигает не более 1,5 м. Полутораметровую траншею преодолевает играючи.

Транспортер мягкий на ходу, но комфорт спартанский, что присуще машинам переднего края. Здесь не до развлекательных систем. Правда, оба модуля имеют систему обогрева в пределах 10-40 градусов. Фронтальный модуль оснащен кондиционером.