Новый концептуальный минивэн Citroën ELO поражает технологиями: фото

ELO - это маленький автомобиль, который “мыслит масштабно”. При длине 4,10 м он предлагает интерьер, что по простору и гибкости превосходит большинство традиционных минивэнов. Благодаря специально разработанной электрической платформе с мотором на задней оси ELO вмещает до шести человек, легко трансформируется в спальное место, мобильный офис или зону отдыха, а также имеет множество решений, происходящих из мира спорта и outdoor-активностей.

Мобильный дом на колесах

Citroën позиционирует ELO как автомобиль, который полностью меняет представление об использовании пространства. Водительское сиденье расположено по центру, как в культовых McLaren F1 и Gordon Murray T.50, что обеспечивает панорамный обзор через 180-градусное лобовое стекло и освобождает максимум внутреннего пространства. Сиденье поворачивается на 360°, а задние три кресла снимаются и могут использоваться как стулья на природе.

Уникальным является и подход к информационным дисплеям. Вместо традиционной панели приборов ELO использует систему проекции на прозрачный экран под лобовым стеклом, создавая эффект “плавающей” графики без использования дорогих HUD-технологий. Руль с одной спицей - отсылка к классическим моделям Citroën - создан с помощью 3D-печати и оснащен интуитивными джойстиками.

Отдых, игра, работа: ELO адаптируется ко всему

Citroën подчеркивает три сценария: Rest, Play, Work - отсюда название ELO.

Отдых: салон превращается в спальню для двоих. Два надувных матраса, созданные вместе с Decathlon на основе материала Dropstitch, хранятся в багажнике и надуваются встроенным компрессором. Стеклянная крыша и “жираф”-секция позволяют любоваться небом, а задние фонари работают как ночные лампы. Есть место и для переносного проектора с выдвижным экраном - ELO буквально становится домашним кинотеатром.

Игра: авто создано как база для активного отдыха. Внешние крепления, тенты на все двери, плоские поверхности крыльев для удобной расстановки посуды, система V2L для питания электрогриля или динамиков, съемные сиденья для пикников, компрессор для SUP-досок или велосипедов - все это воплощено вместе с Decathlon.

Работа: ELO легко превращается в мобильный офис. Центральное сиденье становится офисным креслом, на специальный держатель устанавливается ноутбук, а проекционная панель транслирует видеоконференции. Хранение мелочей реализовано в выдвижных нишах и текстильных карманах в стиле спортивного снаряжения.

Экологические материалы и умные шины Goodyear

При создании концепта Citroën ставил целью максимально уменьшить количество деталей, вес и экологическое воздействие. Интерьер сделан из переработанного фетра, излишков материалов от концепта Oli, водостойкой обивки и полипропиленовых элементов с долей вторичного сырья. Пол, бамперы и арки также выполнены из легких и ударопрочных материалов.

Goodyear разработала для ELO специальные “умные” шины Eagle Xplore с технологией SightLine, отслеживающей давление и износ в режиме реального времени. LED-подсветка на дисконе показывает состояние колеса, а сама шина подходит как для города, так и для легкого бездорожья. Оранжевая боковина соответствует цвету кузова ELO.

Дебют - на Брюссельском автосалоне

Citroën ELO впервые покажут публике 9 января на автосалоне в Брюсселе. Концепт демонстрирует будущее направление бренда: смелый, доступный, веселый, технически простой и максимально ориентированный на людей. Это не просто транспортное средство - это компактный “tiny house” для современной мобильной жизни.