Що зробило за 15 років роботи представництво Stellantis в Україні

Рівно 15 років тому на український авторинок вийшов заводський імпортер брендів Peugeot та Citroën. За цей час компанія пройшла кілька криз, змінила структуру ринку та збудувала фундамент для майбутнього розвитку.
Stellantis відзначив 15 років роботи Peugeot та Citroën в Україні - Auto24

Нові моделі Stellantis

Сергій Матусяк
logo30 грудня, 20:10
logo0 хв

Підсумки ювілейного періоду підбив генеральний директор Stellantis Ukraine Руслан Акімов.

На момент появи заводського імпортера ситуація була далекою від ідеальної. В Україні працювали два окремі дистриб’ютори Peugeot і Citroën, кожен із власною стратегією та різним підходом до дилерів. У підсумку частка Peugeot ледь сягала 1%, а Citroën — близько 0,5%. Дилерську мережу можна було перелічити на пальцях однієї руки.

До речі тест-драйв Peugeot 5008

Перші кроки

Першим завданням нового імпортера стало приведення роботи до єдиних стандартів і формування стабільної мережі. Паралельно довелося боротися з поширеними міфами — зокрема про «складність» обслуговування автомобілів Peugeot та Citroën. Сьогодні, за словами компанії, цей стереотип фактично зник.

Зростання частки ринку і серія криз

Вже через п’ять років після старту об’єднаний імпортер довів частку брендів до 5,1% українського ринку, а у 2019 році вона зросла до 6,3%. Проте шлях до цих показників не був простим.

За 15 років компанії довелося пережити анексію Криму та частини Донбасу у 2014 році, пандемію COVID-19, а з 2022 року — повномасштабну війну. Були й локальні кризи. Наприклад, один із дилерів Citroën втратив контроль над автосалонами та згорнув діяльність, що миттєво вдарило по продажах бренду й змусило переглянути підхід до вибору партнерів.

Нестандартні рішення під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення Stellantis в Україні ухвалив принципове рішення — безкоштовно обслуговувати техніку державних органів і підприємств критичної інфраструктури. За словами Руслана Акімова, від цього напряму безпосередньо залежала стійкість країни.

Станом на сьогодні компанія витратила на ці роботи близько 250 млн грн, відремонтувала понад 6000 автомобілів і опрацювала близько 30 тисяч звернень.

Великі контракти та локальні партнери

Окремою віхою став найбільший в історії контракт — постачання 1800 автомобілів для Укрпошта. Але не менш важливим фактором успіху стала співпраця з українськими виробниками надбудов і кузовів.

Сьогодні близько 60% усіх комерційних автомобілів Stellantis в Україні вже переобладнані локально. Три українські компанії стали стратегічними партнерами концерну і отримали можливість постачати такі автомобілі й на зовнішні ринки.

Нові ніші: від інкасації до швидких і шкільних автобусів

За словами Руслана Акімова, за кілька років Stellantis фактично з нуля створив сегмент броньованих інкасаторських автомобілів. Якщо раніше Peugeot, Citroën чи Opel у цій ніші не були представлені, то зараз у портфелі більшості великих банків уже є інкасаторські авто цих брендів.

Схожа ситуація і з автомобілями швидкої допомоги — нині значна частина таких машин в Україні базується саме на шасі Peugeot або Citroën. Перспективним напрямком компанія вважає і шкільні автобуси. На заході була показана модель «Історик», виготовлена українським виробником на базі Peugeot Boxer.

Окремо у Stellantis готуються до зростання попиту на спеціальні автомобілі для людей з інвалідністю та транспортування пасажирів у кріслах колісних — готові рішення в цьому сегменті вже існують.

До речі за переобладнання авто для людей з інвалідністю можна буде отримати компенсацію

Запчастини, сервіс і погляд у майбутнє

Компанія активно розвиває напрямок запасних частин і сервісу. Найближчим часом в Україні має з’явитися перша мережа СТО Eurorepar Car Service.

А стратегічне бачення ще амбітніше. До 2035 року у Stellantis розраховують бути не лише серед трійки лідерів українського авторинку, а й запустити локальне виробництво автомобілів в Україні. Головні умови — завершення війни та безпека. У компанії підкреслюють: потенціал українського ринку залишається високим, і Stellantis готовий інвестувати у спільні проєкти.

