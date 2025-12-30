Що зробило за 15 років роботи представництво Stellantis в Україні

Підсумки ювілейного періоду підбив генеральний директор Stellantis Ukraine Руслан Акімов.

На момент появи заводського імпортера ситуація була далекою від ідеальної. В Україні працювали два окремі дистриб’ютори Peugeot і Citroën, кожен із власною стратегією та різним підходом до дилерів. У підсумку частка Peugeot ледь сягала 1%, а Citroën — близько 0,5%. Дилерську мережу можна було перелічити на пальцях однієї руки.

Перші кроки

Першим завданням нового імпортера стало приведення роботи до єдиних стандартів і формування стабільної мережі. Паралельно довелося боротися з поширеними міфами — зокрема про «складність» обслуговування автомобілів Peugeot та Citroën. Сьогодні, за словами компанії, цей стереотип фактично зник.

Зростання частки ринку і серія криз

Вже через п’ять років після старту об’єднаний імпортер довів частку брендів до 5,1% українського ринку, а у 2019 році вона зросла до 6,3%. Проте шлях до цих показників не був простим.

За 15 років компанії довелося пережити анексію Криму та частини Донбасу у 2014 році, пандемію COVID-19, а з 2022 року — повномасштабну війну. Були й локальні кризи. Наприклад, один із дилерів Citroën втратив контроль над автосалонами та згорнув діяльність, що миттєво вдарило по продажах бренду й змусило переглянути підхід до вибору партнерів.

Нестандартні рішення під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення Stellantis в Україні ухвалив принципове рішення — безкоштовно обслуговувати техніку державних органів і підприємств критичної інфраструктури. За словами Руслана Акімова, від цього напряму безпосередньо залежала стійкість країни.

Станом на сьогодні компанія витратила на ці роботи близько 250 млн грн, відремонтувала понад 6000 автомобілів і опрацювала близько 30 тисяч звернень.

Великі контракти та локальні партнери

Окремою віхою став найбільший в історії контракт — постачання 1800 автомобілів для Укрпошта. Але не менш важливим фактором успіху стала співпраця з українськими виробниками надбудов і кузовів.

Сьогодні близько 60% усіх комерційних автомобілів Stellantis в Україні вже переобладнані локально. Три українські компанії стали стратегічними партнерами концерну і отримали можливість постачати такі автомобілі й на зовнішні ринки.

Нові ніші: від інкасації до швидких і шкільних автобусів

За словами Руслана Акімова, за кілька років Stellantis фактично з нуля створив сегмент броньованих інкасаторських автомобілів. Якщо раніше Peugeot, Citroën чи Opel у цій ніші не були представлені, то зараз у портфелі більшості великих банків уже є інкасаторські авто цих брендів.

Схожа ситуація і з автомобілями швидкої допомоги — нині значна частина таких машин в Україні базується саме на шасі Peugeot або Citroën. Перспективним напрямком компанія вважає і шкільні автобуси. На заході була показана модель «Історик», виготовлена українським виробником на базі Peugeot Boxer.

Окремо у Stellantis готуються до зростання попиту на спеціальні автомобілі для людей з інвалідністю та транспортування пасажирів у кріслах колісних — готові рішення в цьому сегменті вже існують.

Запчастини, сервіс і погляд у майбутнє

Компанія активно розвиває напрямок запасних частин і сервісу. Найближчим часом в Україні має з’явитися перша мережа СТО Eurorepar Car Service.

А стратегічне бачення ще амбітніше. До 2035 року у Stellantis розраховують бути не лише серед трійки лідерів українського авторинку, а й запустити локальне виробництво автомобілів в Україні. Головні умови — завершення війни та безпека. У компанії підкреслюють: потенціал українського ринку залишається високим, і Stellantis готовий інвестувати у спільні проєкти.