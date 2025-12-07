Тест-драйв Peugeot 5008 GT: космічний комфорт на сімох

Peugeot 5008 навряд чи проїде повз непоміченим. І справа не лише в силуеті, який здається старшим братом вже знайомого нам 3008. Основні елементи дизайну і справді знайомі – високий капот, фірмові «кігті лева» у фарах, витягнутий профіль і легка агресія у лініях кузова. А ще – ці соти на решітці радіатора, які дуже вдало повторюються в салоні.

Однак про це пізніше. А зараз лише відзначу, що 5008 не виглядає масивно, а дуже органічно. Як окрема особистість, впевнена в собі й не надто скромна.



Вигляд на три мільйони

Чесно кажучи, виглядає 5008 дорожче, ніж коштує. Французи змогли надати кросоверу преміальності без показного хрому чи глянцевих понтів. Просто правильні пропорції, гармонія форм і впізнаваність навіть здалеку.

Коли сідаєш у 5008, перше враження — ніби опинився у салоні лайнера. Все навколо зорієнтовано на водія. Хоча ні – передній пасажир теж відчуває цей космічний вайб.

Маленьке кермо, яке спершу здається іграшковим, насправді виявляється дуже виваженим рішенням: руки лежать ідеально, а машина слухається з найменшого руху.

Перед очима водія — 21-дюймовий вигнутий екран системи Peugeot i-Cockpit, що поєднує віртуальну панель приладів і мультимедіа. Відображення чітке, як у смартфона, графіка зрозуміла.

Нижче — панель i-Toggles з персоналізованими сенсорними клавішами. Можна призначити швидкий доступ до будь-якої функції — від підігріву сидінь до налаштувань навігації. Таке рішення ми вперше побачили на Peugeot 408, і тепер дана панель має уже 10 клавіш для персонального налаштування.

Інтер’єр створює дивне, але приємне відчуття захищеності. Лінія вікон досить висока, усе навколо м’яке, обтягнуте якісними матеріалами, із дрібними візерунками та підсвічуванням, який можна змінювати відповідно до власних вподобань. Мені найбільше подобаються блакитний та червоний.

Крісла, що розуміють тіло

У комплектації GT передні сидіння не просто виглядають дуже дорого, вони ще напрочуд зручні. Підігрів, вентиляція, шість режимів масажу – звідси не хочеться вставати. А також їх комфорт та ергономічність підтверджено сертифікацією AGR, асоціацією за здорову спину.

Пасажири другого ряду теж не страждають — у них своя зона клімат-контролю, підігрів і сонцезахисні шторки. Підлога майже пласка, місця багато, і навіть середнє сидіння можна скласти, утворивши зручний підлокітник із підсклянниками.

На третьому ряду, звісно, не бізнес-клас, хоча й виглядає непогано. Принаймні діти почуватимуться чудово. Дорослий туди теж поміститься, особливо з урахуванням функції Easy Access — другий ряд від’їжджає і нахиляється одним рухом.

Цікаво, що навіть в семимісній конфігурації обʼєм багажника складає 348 літрів. Втім, мало хто возить в кросовері стільки людей, тому в пʼятимісному варіанті влізає аж 916 літрів. І колосальні 2232 літри, якщо скласти другий і третій ряд. Тобто холодильник чи пралка влізуть легко.

У щоденній експлуатації дуже допомагає кришка багажника з електроприводом і сенсором під бампером. Провів ногою — і дверцята відкрились. Ідеально, коли руки зайняті покупками або малюком.

Турбомотор 1.6: класика без компромісів

У нашому тесті під капотом 5008-го – бензиновий двигун 1.6 Turbo на 180 к.с. і 300 Н·м крутного моменту (існує ще гібридна версія, вона для тих, хто прагне економити на пальному).

Турбобензиновик – знайомий і доволі перевірений мотор, який колись стояв на спортивних моделях Peugeot. І хоч нині він налаштований більш спокійно, потенціал у нього величезний.

Наприклад, виробник повідомляє, що розганяється кросовер до сотні за 9,1 секунди. На папері виглядає не дуже вражаюче, але в житті — зовсім інша історія. Машина тягне впевнено, рівно, без затримок, і здається, що під капотом набагато більше, ніж 1,6 літра. Турбіна втручається м’яко, звук приємний, без металевого “дзвону”, а в Sport-режимі педаль газу реагує гостріше. Навіть обгони на траси даються легко і без стресу.

Можливо, дещо бракує 8-ступеневого “айсінівського” автомата. Адже у нас в машині — 6-ступенева гідротрансформаторна коробка, налаштована радше на плавність, ніж на блискавичність. Але зате вона робить те, що треба для сімейного SUV: перемикає майже непомітно й живе довго.

На ходу: комфорт із характером

Peugeot 5008 не намагається бути надто спортивним, але й ватним його не назвеш. Маленьке кермо додає точності, а підвіска — справжній шедевр компромісу між м’якістю і стабільністю. Навіть на 19-дюймових дисках кросовер не тремтить на ямах і не “пробивається”.

Цікаво, що високий SUV у поворотах досить передбачуваний і впевнений. Вага майже дві тонни, але 5008 керується легше, ніж здається. Це рідкісний випадок, коли великий кросовер справді слухняний. І головне — швидкість у ньому не відчувається. На 130 км/год у салоні — тиша. Немає ані шуму шин, ані вітрового свисту. Тільки рівне гудіння мотора, схоже на далеку літакову турбіну.

Це машина, що робить далекі поїздки приємними та зовсім не виснажливими.

Офіційна витрата пального — 7,9 л/100 км у змішаному циклі. У реальності виходить трохи більше: до 10 у місті, 6,5–7 на трасі. Паливний бак на 55 літрів забезпечує запас ходу близько 600 км. Для подорожей із сім’єю — саме те, щоб не зупинятися на кожній заправці.

Традиційно Peugeot пропонує фірмову систему Grip Control із режимами для снігу, піску й багнюки. Звісно, це не повний привід — 5008 передньопривідний, але електроніка працює вправно. На піску чи мокрому ґрунті кросовер просувається впевнено, навіть коли колеса вже починають буксувати. Для сімейних подорожей на природу цього більш ніж достатньо.

Коли преміум не коштує мільйонів

В Україні Peugeot 5008 Allure стартує від 1 463 600 грн, а топовий GT коштує близько 1 698 200 грн. І це — справжній сюрприз. Бо за ці гроші ви отримуєте не просто великий SUV, а найдоступніший семимісний кросовер у класі D-SUV. Дешевше, ніж Toyota RAV4 чи Skoda Kodiaq, і з набагато цікавішим характером.

Підсумок: тиша, простір і витонченість

Peugeot 5008 GT — це автомобіль, який зачаровує зовні, дивує всередині та закохує у себе з першого разу. У ньому хочеться їхати далеко, бо дорога перестає бути випробуванням. Це кросовер, що несе спокій, комфорт і відчуття “свого місця” — навіть у хаосі мегаполіса.

І якщо ви шукаєте сімейну машину, яка дарує більше, ніж просто функцію перевезення, — ось вона. Французька, красива і дуже зручна, навіть для великої сімʼї.