Тест-драйв Peugeot 5008 GT: космический комфорт на семерых

Peugeot 5008 вряд ли проедет мимо незамеченным. И дело не только в силуэте, который кажется старшим братом уже знакомого нам 3008. Основные элементы дизайна действительно знакомы – высокий капот, фирменные "когти льва" в фарах, вытянутый профиль и легкая агрессия в линиях кузова. А еще – эти соты на решетке радиатора, которые очень удачно повторяются в салоне.

Однако об этом позже. А сейчас только отмечу, что 5008 не выглядит массивно, а очень органично. Как отдельная личность, уверенная в себе и не слишком скромная.



Вид на три миллиона

Честно говоря, выглядит 5008 дороже, чем стоит. Французы смогли придать кроссоверу премиальности без показного хрома или глянцевых понтов. Просто правильные пропорции, гармония форм и узнаваемость даже издалека.

Когда садишься в 5008, первое впечатление – будто оказался в салоне лайнера. Все вокруг сориентировано на водителя. Хотя нет – передний пассажир тоже чувствует этот космический вайб.

Маленький руль, который сначала кажется игрушечным, на самом деле оказывается очень взвешенным решением: руки лежат идеально, а машина слушается с малейшего движения.

Также интересно Тест-драйв Peugeot 3008

Перед глазами водителя – 21-дюймовый изогнутый экран системы Peugeot i-Cockpit, сочетающий виртуальную панель приборов и мультимедиа. Отображение четкое, как у смартфона, графика понятная.

Ниже – панель i-Toggles с персонализированными сенсорными клавишами. Можно назначить быстрый доступ к любой функции – от подогрева сидений до настроек навигации. Такое решение мы впервые увидели на Peugeot 408, и теперь данная панель состоит уже из 10 клавиш для персональной настройки.

Интерьер создает странное, но приятное ощущение защищенности. Линия окон достаточно высокая, все вокруг мягкое, обтянуто качественными материалами, с мелкими узорами и подсветкой, который можно менять в соответствии с собственными предпочтениями. Мне больше всего нравятся голубой и красный.

БОЛЬШЕ О PEUGEOT 5008 – В шоу-руме модели

Кресла, понимающие тело

В комплектации GT передние сиденья не просто выглядят очень дорого, они еще удивительно удобны. Подогрев, вентиляция, шесть режимов массажа – отсюда не хочется вставать. А также их комфорт и эргономичность подтверждено сертификацией AGR, ассоциацией за здоровую спину.

Пассажиры второго ряда тоже не страдают – у них своя зона климат-контроля, подогрев и солнцезащитные шторки. Пол почти плоский, места много, и даже среднее сиденье можно сложить, образовав удобный подлокотник с подстаканниками.

На третьем ряду, конечно, не бизнес-класс, хотя и выглядит неплохо. По крайней мере дети будут чувствовать себя прекрасно. Взрослый туда тоже поместится, особенно с учетом функции Easy Access – второй ряд отъезжает и наклоняется одним движением.

Интересно, что даже в семиместной конфигурации объем багажника составляет 348 литров. Впрочем, мало кто возит в кроссовере столько людей, поэтому в пятиместном варианте влезает аж 916 литров. И колоссальные 2232 литра, если сложить второй и третий ряд. То есть холодильник или стиралка влезут легко.

В ежедневной эксплуатации очень помогает крышка багажника с электроприводом и сенсором под бампером. Провел ногой – и дверца открылась. Идеально, когда руки заняты покупками или малышом.

Кстати кому больше подходит авто с ДВС, а кому - гибридный

Турбомотор 1.6: классика без компромиссов

В нашем тесте под капотом 5008-го – бензиновый двигатель 1.6 Turbo на 180 л.с. и 300 Н-м крутящего момента (существует еще гибридная версия, она для тех, кто стремится экономить на топливе).

Турбобензиновик – знакомый и довольно проверенный мотор, который когда-то стоял на спортивных моделях Peugeot. И хоть нынче он настроен более спокойно, потенциал у него огромный.

Например, производитель сообщает, что разгоняется кроссовер до сотни за 9,1 секунды. На бумаге выглядит не очень впечатляюще, но в жизни – совсем другая история. Машина тянет уверенно, ровно, без задержек, и кажется, что под капотом намного больше, чем 1,6 литра. Турбина вмешивается мягко, звук приятный, без металлического “звона”, а в Sport-режиме педаль газа реагирует острее. Даже обгоны на трассы даются легко и без стресса.

Возможно, несколько не хватает 8-ступенчатого “айсиновского” автомата. Ведь у нас в машине – 6-ступенчатая гидротрансформаторная коробка, настроена скорее на плавность, чем на молниеносность. Но зато она делает то, что надо для семейного SUV: переключает почти незаметно и живет долго.

На ходу: комфорт с характером

Peugeot 5008 не пытается быть слишком спортивным, но и ватным его не назовешь. Маленький руль добавляет точности, а подвеска - настоящий шедевр компромисса между мягкостью и стабильностью. Даже на 19-дюймовых дисках кроссовер не дрожит на ямах и не “пробивается”.

Интересно, что высокий SUV в поворотах достаточно предсказуем и уверен. Вес почти две тонны, но 5008 управляется легче, чем кажется. Это редкий случай, когда большой кроссовер действительно послушный. И главное - скорость в нем не ощущается. На 130 км/ч в салоне – тишина. Нет ни шума шин, ни ветрового свиста. Только ровное гудение мотора, похожее на далекую самолетную турбину.

Это машина, что делает дальние поездки приятными и совсем не утомительными.

ЗАКАЗАТЬ Тест-драйв у своего дилера можно здесь

Официальный расход топлива – 7,9 л/100 км в смешанном цикле. В реальности получается чуть больше: до 10 в городе, 6,5–7 на трассе. Топливный бак на 55 литров обеспечивает запас хода около 600 км. Для путешествий с семьей – самое то, чтобы не останавливаться на каждой заправке.

Традиционно Peugeot предлагает фирменную систему Grip Control с режимами для снега, песка и грязи. Конечно, это не полный привод – 5008 переднеприводный, но электроника работает умело. На песке или мокром грунте кроссовер продвигается уверенно, даже когда колеса уже начинают буксовать. Для семейных путешествий на природу этого более чем достаточно.

Когда премиум не стоит миллионов

В Украине Peugeot 5008 Allure стартует от 1 463 600 грн, а топовый GT стоит около 1 698 200 грн. И это – настоящий сюрприз. Потому что за эти деньги вы получаете не просто большой SUV, а самый доступный семиместный кроссовер в классе D-SUV. Дешевле, чем Toyota RAV4 или Skoda Kodiaq, и с гораздо более интересным характером.

Выбрать собственный Peugeot 5008 из имеющихся на складах у дилеров

Итог: тишина, простор и изящество

Peugeot 5008 GT – это автомобиль, который очаровывает внешне, удивляет внутри и влюбляет в себя с первого раза. В нем хочется ехать далеко, потому что дорога перестает быть испытанием. Это кроссовер, несущий спокойствие, комфорт и ощущение “своего места” – даже в хаосе мегаполиса.

И если вы ищете семейную машину, которая дарит больше, чем просто функцию перевозки, — вот она. Французская, красивая и очень удобная, даже для большой семьи.