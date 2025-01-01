Тест-драйв Peugeot 3008: кардинальные изменения

Новый 3008-ый выглядит ярко, что ни говори. Многие водители и прохожие поворачивают голову, удивляются. Конечно, сравнивают: с Lamborghini Urus, новым кроссовером Ferrari (название модели не выговорит никто) или чем-то другим.

Впрочем, узнать принадлежность этого кросс-купе к бренду Peugeot не трудно. Он несколько напоминает 408-й, хотя гораздо выше и массивнее. Узнаются фирменные узкие матричные фары и три светодиодные полоски, “косплеящие” кошачьи "когти". Конечно, логотип в форме головы льва, который уже давно поселился на всех новых моделях.

Кстати тест-драйв Peugeot 408

Спереди сразу привлекает внимание неравномерно посеченная решетка радиатора, использование глянца на бампере и черный верх, который подчеркивает стремительную форму кузова.

Peugeot 3008 не только кажется больше предшественника, но такой и есть на самом деле: длиннее на 10 см, шире на 6 см и выше на 2 см. Корма еще больше подчеркивает высоту – благодаря узким фонарям, которые установлены выше середины кузова, а также спойлеру, размещенном над резко скошенным стеклом.

Новый не только кузов – это первый автомобиль концерна Stellantis, сделанный на электрифицированной платформе STLA Medium (ECMP2). Она создана как для автомобилей с ДВС, так и “электричек” и гибридов. Поэтому в будущем будет использоваться во многих моделях различных брендов.

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Салон и функциональность

Восторг от внешности подкрепляется дизайном салона, который особенно впечатляет в нашей комплектации GT. Он здесь действительно неординарный – такого я еще не видел ни в одном автомобиле.

Изогнутый длинный дисплей, с подсветкой под ним, – словно подвешен в воздухе. Он заменяет панель приборов и экран мультимедиа. Под экраном – небольшой руль невероятной формы, ставший развитием предыдущей концепции i-Cocpit. Он напоминает руль Формулы-1 или какого-то крутого спорткара, имеет удобные наплывы для рук и кнопки управления автопилотом и мультимедиа.

Боковые и центральные многоуровневые панели интерьера словно окутывают водителя, но они не плавной формы, а скошены разнообразными гранями и углами. Своеобразный бумеранг с несколькими кнопками отделяет водителя от пассажира. Зато с правой стороны – тайный бокс, который открывается специальной кнопкой. Сразу заметно, что салон ориентирован на водителя, и именно он – центральная персона в этом автомобиле.

Также удивляет набор материалов: кроме обычного пластика видно мелкую сеточку, как на решетке радиатора, которая еще и подсвечивается. Повсюду вставки глянца, что гармонирует с поверхностями дисплеев, узкие воздуховоды. Среди необычного – обивка из серой ткани, которая перекликается с прострочкой и отделкой сидений (кожа, текстиль плюс алькантара).

Кресла здесь тоже особенные: кроме спортивной формы и множества регулировок, они еще и позволяют настроить валики боковой поддержки перед началом движения и оснащены приятной функцией массажа. Конечно, сиденья сертифицированы AGR, то есть одобрены немецкими экспертами института здоровой спины.

Также интересно какими будут электрические e-3008 и e-5008

Несмотря на огромный в длину (21-дюйм) экран, много функций можно включить без него. Некоторые остались на кнопке под рукой водителя, а другие – на сенсорном экране i-Toggles, который получил 10 кнопок с переменными функциями. Этот вспомогательный экран, который мы уже видели на 408-м, очень удобный – ведь кнопки большие и находятся прямо под правой рукой водителя. С ним легко перейти на управление Apple CarPlay или Android Auto (конечно, эти приложения беспроводные, а батарея смартфона поддерживается индукционной зарядкой). Или установить собственную “быструю” кнопку, которая моментально выведет нужное меню на дисплей.

Зато на центральном экране кнопочки меньше и к ним надо тянуться. Кстати, у экрана также установлена кнопка запуска и джойстик переключения трансмиссии – к ним тоже нужно привыкать.

Центральный дисплей поражает не только формой и размером, но и качеством картинки и функциональностью. Сюда выводится множество информации, которую можно менять на свой вкус и настроение. Например, я давно мечтал о том, чтобы навигация с маршрутом и загруженностью дорог (который показывает Waze или Google Maps) была перед глазами водителя, а не сбоку. В Peugeot 3008 есть возможность сделать именно так, чтобы меньше отвлекаться от дороги. А в центре салона высвечивается управление музыкой, чтобы и пассажир мог ею управлять. В общем можно сказать, что Peugeot и в дальнейшем поражает своим футуристическим дизайном, продуманной эргономикой и качеством материалов в салоне.

Передние и задние кресла стали тоньше, и не потеряли своего комфорта, а пассажиры второго ряда получили столько же места, как и в предыдущем поколении модели, их вниманием не обделили. Также одинаковым остался размер багажника – 520 литров (увеличивается до 1489 л со сложенными сиденьями).

Двигатели и динамика

В Украине доступны два мотора: 1,2-литровый турбобензиновый мягкий гибрид (136 л.с.) и турбобензиновый 1.6 л (180 л.с.) с традиционной автоматической коробкой передач Aisin. Дизельных версий нет, на замену им пришел гибрид.

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У нас на тест-драйве – гибридная система с 48-вольтным электромотором (21 л.с.), которая интегрирована в 6-ступенчатую роботизированную коробку передач e-DCS. Этот тандем по сути заменяет дизельный двигатель, ведь ведет себя очень похоже. Во-первых, трехцилиндровый мотор выдает низкий бас, похожий на дизель. Во-вторых, у него подобная динамика – разгон до 100 км/ч составляет около 10,2 секунды. Настройки такие, что система не любит резких движений и лучше работает в режимах размеренной езды. Ну и экономия – средний расход топлива для гибрида составляет около 7,5-8 л/100 км, что очень близко к дизелю.

Как показывает тенденция на рынке автомобилей, за гибридами будущее, они сейчас представлены почти у всех автомобильных брендов. И теперь Peugeot поборется за технологичность, инновационность и минимальный расход топлива. А для тех, кто привык ездить более динамично, Peugeot 3008 предлагает 180-сильный турбобензиновик, знакомый по прошлой версии 3008-го и современному 408-му. Он разгоняется до сотни за 8,7 секунды, но и аппетит демонстрирует больший. Первые автомобили с традиционным ДВС уже в Украине и доступны к заказу.

Хотя и система гибридного силового агрегата похожа на аналогичный в Jeep Avenger, ведет себя он несколько иначе. Машина не всегда трогается на электричестве и реже работает без помощи ДВС. Сказывается большая масса машины. В то же время включение электромотора на низких оборотах нивелирует малый объем бензиновика, поэтому по ощущениям под капотом не 1,2 л, а где-то 1,6 – 1,8 литра.

Несмотря на басы под капотом, общая шумоизоляция Peugeot 3008 – одна из лучших в классе, обеспечивает комфорт даже на высоких скоростях. Также уважения заслуживает аудиосистема – она выдает чистый и качественный звук, насыщенный низкими частотами.

Автомобиль сбалансированный, хорошо управляется, имеет чувствительный руль и минимальные крены. Подвеска (даже с 19-дюймовыми колесами) обеспечивает комфорт и уверенное поведение, хотя на плохом асфальте чувствуется жесткость, а на больших ямах были и пробои.

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В зависимости от настроения, погоды и состояния дорог автомобиль позволяет изменить режимы езды – здесь их аж шесть, включая три внедорожные (песок, грязь, снег). Для переднеприводной машины они помогают справиться со сложными ситуациями в холодное время года.

Peugeot 3008 буквально нашпигован современными технологическими решениями. Матричные фары (84 диода на каждую), система камер 360°, парктроники, датчики мертвых зон, адаптивный круиз-контроль значительно облегчают управление в дальней дороге и на тесных парковках. Для Peugeot уже стало стандартом предлагать богато наполненные автомобили, чтобы удовлетворять потребность клиентов.

Цены и выводы

Цена на Peugeot 3008 в Украине конкурентная и значительно ниже, чем в некоторых европейских странах. Интересная особенность – стоимость гибридной и бензиновой версии не отличается, поэтому владелец сам выбирает, что ему больше нравится – наслаждаться динамикой или экономить. Сейчас 3008-й в комплектации Allure стоит от 1 369 300 грн, или около $ 33 000. Тестовая версия GT оценена от 1 534 900 грн, или около $ 37 000.

Это оправданная цена за новый технологичный кроссовер, который выделяется на дороге своим стилем, богатой комплектацией, качественным интерьером и приятным поведением на дороге.