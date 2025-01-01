Тест-драйв Peugeot 3008: кардинальні зміни

Новий 3008-ий виглядає яскраво, що не кажи. Багато водіїв та перехожих повертають голову, дивуються. Певна річ, порівнюють: з Lamborghini Urus, новим кросовером Ferrari (назву моделі не вимовить ніхто) чи будь-чим іншим.

Втім, впізнати приналежність цього крос-купе до бренду Peugeot не важко. Він дещо нагадує 408-ий, хоча набагато вищий та масивніший. Впізнаються фірмові вузькі матричні фари та три світлодіодні смужки, що “косплеять” котячі "пазурі". Певна річ, логотип у формі голови лева, який вже давно оселився на всіх нових моделях.

До речі тест-драйв Peugeot 408

Спереду одразу привертає увагу нерівномірно посічена решітка радіатора, використання глянцю на бампері та чорний верх, який підкреслює стрімку форму кузова.

Peugeot 3008 не лише здається більшим за попередника, але й таким є насправді: довший на 10 см, ширший на 6 см і вищий на 2 см. Корма ще більше підкреслює висоту – завдяки вузьким ліхтарям, які встановлені вище за середину кузова, а також спойлеру, розміщеному над різко скошеним склом.

Новий не лише кузов – це перший автомобіль концерну Stellantis, зроблений на електрифікованій платформі STLA Medium (ECMP2). Вона створена як для авто з ДВЗ, так і “електричок” та гібридів. Тож в майбутньому використовуватиметься у багатьох моделях різних брендів.

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Салон та функціональність

Захват від зовнішності підкріплюється дизайном салону, який особливо вражає в нашій комплектації GT. Він тут справді неординарний – такого я ще не бачив в жодному авто.

Вигнутий довжелезний дисплей, з підсвіткою під ним, – немов підвішений в повітрі. Він замінює панель приладів та екран мультимедія. Під екраном – невеличке кермо неймовірної форми, що стало розвитком попередньої концепції i-Cocpit. Воно нагадує кермо Формули-1 чи якогось крутого спорткара, має зручні напливи для рук та кнопки керування автопілотом і мультимедія.

Бічні та центральні багаторівневі панелі інтер'єру немов огортають водія, але вони мають не плавну форму, а скошені різноманітними гранями та кутами. Своєрідний бумеранг з кількома кнопками відділяє водія від пасажира. Натомість з правого боку – таємний бокс, який відчиняється спеціальною кнопкою. Одразу помітно, що салон орієнтований на водія, і що саме він центральна персона в цьому автомобілі.

Також дивує набір матеріалів: окрім звичайного пластику видно дрібну сіточку, як на решітці радіатора, яка ще й підсвічується. Всюди вставки глянцю, що гармоніює з поверхнями дисплеїв, вузькі повітропроводи. Серед незвичного - оббивка з сірої тканини, яка перекликається з прострочкою та оздобленням сидінь (шкіра, текстиль плюс алькантара).

Крісла тут теж особливі: окрім спортивної форми та безлічі регулювань, вони ще й дають змогу налаштувати валики бокової підтримки перед початком руху та мають приємну функцію масажу. Звісно, сидіння мають сертифікацію AGR, тобто схвалені німецькими експертами інституту за здорову спину.

Також цікаво якими будуть електричні e-3008 та e-5008

Попри величезний в довжину (21-дюйм) екран, багато функцій можна ввімкнути без нього. Деякі залишились на кнопці під рукою водія, а інші – на сенсорному екрані i-Toggles, який має 10 кнопок зі змінними функціями. Цей допоміжний екран, який ми вже бачили на 408-му, дуже зручний – адже кнопки великі та знаходяться прямо під правою рукою водія. З ним легко перейти на керування Apple CarPlay чи Android Auto (певна річ, ці додатки безпровідні, а батарея смартфона підтримується індукційною зарядкою). Або встановити власну “швидку” кнопку, яка моментально виведе потрібне меню на дисплей.

Натомість на центральному екрані кнопочки менші та до них треба тягнутися. До речі, біля екрану також встановлена кнопка запуску та джойстик перемикання трансмісії – до них теж потрібно звикати.

Центральний дисплей вражає не лише формою та розміром, але і якістю картинки та функціональністю. Сюди виводиться безліч інформації, яку можна змінювати на власний смак та настрій. Наприклад, я давно мріяв про те, щоб навігація з маршрутом та завантаженістю доріг (який показує Waze чи Google Maps) була перед очима водія, а не збоку. У Peugeot 3008 є можливість зробити саме так, щоб менше відволікатись від дороги. А в центрі салону висвічується керування музикою, щоб і пасажир міг нею керувати. Загалом можна сказати, що Peugeot і надалі вражає своїм футуристичним дизайном, продуманою ергономікою та якістю матеріалів в салоні.

Передні та задні крісла стали тоншими, та не втратили свого комфорту, а пасажири другого ряду отримали стільки ж місця як і в попередньому поколінні моделі, їх увагою не обділили. Також сталим залишився розмір багажника – 520 літрів (збільшується до 1489 л зі складеними сидіннями).

Двигуни та динаміка

В Україні доступні два мотори: 1,2-літровий турбобензиновий м'який гібрид (136 к.с.) та турбобензиновий 1.6 л (180 к.с.) з традиційною автоматичною коробкою передач Aisin. Дизельних версій немає, на заміну їм прийшов гібрид.

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У нас на тест-драйві – гібридна система з 48-вольтним електромотором (21 к.с.), яка інтегрована в 6-ступеневу роботизовану коробку передач e-DCS. Цей тандем по суті замінює дизельний двигун, адже поводить себе дуже схоже. По-перше, трициліндровий мотор має низький бас, схожий на дизель. По-друге, він має подібну динаміку – розгін до 100 км/год становить близько 10,2 секунди. Налаштування такі, що система не любить різких рухів та краще працює в режимах розміреної їзди. Ну і економія – середня витрата пального для гібрида становить близько 7,5-8 л/100 км, що дуже близько до дизеля.

Як показує тенденція на ринку автомобілів, за гібридами майбутнє, вони наразі представленні майже у всіх автомобільних брендів. І тепер Peugeot побореться за технологічність, інноваційність та мінімальні витрати пального. А для тих, хто звик їздити більш динамічно, Peugeot 3008 пропонує 180-сильний турбобензиновик, знайомий за минулою версією 3008-го та сучасним 408-м. Він розганяється до сотні за 8,7 секунди, але й апетит має більший. Перші автомобілі з традиційним ДВЗ уже в Україні та доступні до замовлення.

Хоча й система гібридного силового агрегата схожа на аналогічний у Jeep Avenger, поводиться він дещо інакше. Машина не завжди рушає на електриці та рідше працює без допомоги ДВЗ. Дається взнаки більша маса машини. Водночас вмикання електромотора на низьких обертах нівелює малий об’єм бензиновика, тому за відчуттями під капотом не 1,2 л, а десь 1,6 – 1,8 літра.

Попри баси під капотом, загальна шумоізоляція Peugeot 3008 – одна з найкращих у класі, забезпечує комфорт навіть на високих швидкостях. Також поваги заслуговує аудіосистема – вона видає чистий та якісний звук, насичений низькими частотами.

Автомобіль збалансований, добре керується, має чутливе кермо та мінімальні крени. Підвіска (навіть з 19-дюймовими колесами) забезпечує комфорт і впевнену поведінку, хоча на поганому асфальті відчувається жорсткість, а на великих ямах були й пробої.

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Залежно від настрою, погоди та стану доріг автомобіль дає змогу змінити режими їзди – тут їх аж шість, включаючи три позашляхові (пісок, багнюка, сніг). Для передньоприводної машини вони допомагають впоратись зі складними ситуаціями в холодну пору року.

Peugeot 3008 буквально нашпигований сучасними технологічними рішеннями. Матричні фари (84 діоди на кожну), система камер 360°, парктроніки, датчики мертвих зон, адаптивний круїз-контроль значно полегшують керування в далекій дорозі та на тісних парковках. Для Peugeot уже стало стандартом пропонувати багато наповнені автомобілі, аби задовольняти потреба клієнтів.

Ціни та висновки

Ціна на Peugeot 3008 в Україні конкурентна та значно нижча, ніж у деяких європейських країнах. Цікава особливість – вартість гібридної та бензинової версії не відрізняється, тож власник сам вибирає, що йому більше до вподоби – насолоджуватись динамікою чи економити. Наразі 3008-й в комплектації Allure коштує від 1 369 300 грн, або близько $ 33 000. Тестова версія GT оцінена від 1 534 900 грн, або близько $ 37 000.

Це виправдана ціна за новий технологічний кросовер, який виділяється на дорозі своїм стилем, багатою комплектацією, якісним інтер'єром та приємною поведінкою на дорозі.