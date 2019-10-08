Шинний концерн показав концепт під назвою C.A.R.E. (Connected. Autonomous. Reliable. Electrified), що являє собою високотехнологічне колесо майбутнього.

Компанія Continental розробила інноваційні шини, які здатні самостійно накачуватись прямо під час руху і мають зв’язок з віддаленим центром управління по бездротовій мережі Інтернет.

Також цікаво: Toyota будує домашніх роботів-помічників (відео)

Концептуальна шина, що отримала назву Conti C.A.R.E. – Connected. Autonomous. Reliable. Electrified. (Підключено. Автономно. Надійно. Електрифіковано), а сама абревіатура читається як “турбота”. Шина оснащена кількома датчиками, які безперервно оцінюють дані про глибину протектора, можливі пошкодження, температурі і тиску в шинах. Зібрана інформація надходить до операційного центру ContiConnect Live, з якого можна дистанційно керувати станом шини. Також інформація може відображатись через додаток ContiConnect Driver на екрані мультимедійного центра автомобіля.

Крім того Conti C.A.R.E. має вбудовані відцентрові насоси. У міру прискорення автомобіля, на них впливають відцентрові сили, створюючи стиснене повітря, яке зберігається у вбудованому резервуарі і може швидко подаватися в шини у разі необхідності, регулюючи тиск.

Фото: концептуальна роботизована шина Conti C.A.R.E. від Continental / Continental

Розробники відзначають, що подібна технологія покращить ефективність використання парків роботаксі і електрифікованих та автономних транспортних засобів.

Також цікаво: Діагностика двигуна димогенератором: коли потрібна і що показує