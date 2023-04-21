Ним виявився росіянин, який володіє компанією з розповсюдження державних лотерей.

Шинна компанія Сontinental домовилася про продаж російського заводу. Як з'ясував "Коммерсант", Continental Global Holding Netherlands B.V, яка володіє заводом і дистриб'ютором шин у Росії, підписала угоду про продаж активів з компанією, яка пов'язана з державними лотереями. Йдеться про АТ «Промислові активи С8», що входить до S8 Capital бізнесмена Армена Саркісяна. Уточнюється, що сторони підписали угоду ще у лютому.

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Поки що дистриб'ютор "Континентал Тайрс Рус" та калузький завод "Континентал Калуга" "продовжують працювати в штатному режимі, виконуючи свої зобов'язання перед клієнтами, співробітниками та партнерами в повному обсязі". На підприємстві виготовляють шини трьох брендів: Continental, Gislaved та Matador.

Про те, що S8 Capital, яка займається рішеннями в галузі IT, а також володіє “Столото”, цікавиться покупкою російського заводу Continental, повідомлялося ще в березні, хоча офіційного підтвердження цьому не було. Власника S8 Capital Армена Саркісяна, у свою чергу, пов'язують з Олександром Варшавським, якому належить дилерський холдинг «Авілон» — він виступає покупцем заводу Volkswagen у Калузькій області. Угода з продажу автомобільного складального майданчика днями отримала схвалення російської урядової комісії з контролю за здійсненням іноземних інвестицій.



Завод «Континентал Калуга» працює з 2013 року та розрахований на випуск приблизно трьох мільйонів шин на рік. Останнім часом підприємство виготовляє шини лише для цивільних цілей та не експортує їх до Європи та США через санкції.

Крім цього, Сontinental володіє в Росії підприємствами «Континентал Аутомотив Системс Рус» (електронні автокомпоненти та елементи систем подачі та упорскування палива) і «Контитех» (трубопроводи для систем автомобільного кондиціювання та систем гідропідсилення керма).