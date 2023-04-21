Им оказался россиянин, владеющий компанией по распространению государственных лотерей.

Шинная компания Сontinental договорилась о продаже российского завода. Как выяснил "Коммерсант", Continental Global Holding Netherlands BV, владеющая заводом и дистрибьютором шин в России, подписала соглашение о продаже активов с компанией, связанное с государственными лотереями.

Речь идет об АО «Промышленные активы С8», входящем в S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна. Уточняется, что стороны подписали соглашение еще в феврале.

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Пока дистрибьютор "Континентал Тайрс Рус" и калужский завод "Континентал Калуга" "продолжают работать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами в полном объеме". На предприятии производятся шины трех брендов: Continental, Gislaved и Matador.

О том, что S8 Capital, занимающаяся решениями в области IT, а также владеющая “Столото”, интересуется покупкой российского завода Continental, сообщалось еще в марте, хотя официального подтверждения этому не было. Владельца S8 Capital Армена Саркисяна, в свою очередь, связывают с Александром Варшавским, которому принадлежит дилерский холдинг "Авилон" - он выступает покупателем завода Volkswagen в Калужской области. Соглашение по продаже автомобильной сборочной площадки на днях получило одобрение российской правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.



Завод «Континентал Калуга» работает с 2013 года и рассчитан на выпуск около трех миллионов шин в год. В последнее время предприятие производит шины только для гражданских целей и не экспортирует их в Европу и США из-за санкций.

Помимо этого, Сontinental владеет в России предприятиями "Континентал Аутомотив Системс Рус" (электронные автокомпоненты и элементы систем подачи и впрыска топлива) и "Контитех" (трубопроводы для систем автомобильного кондиционирования и систем гидроусиления руля).