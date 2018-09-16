Віртуальні автомобільні перегони, це, звичайно, круто, та у жодній такій грі ви не зможете розібрати машину по гвинтику. А у грі Wrench – можна.

З такою VR-грою, як Wrench, можна стати непоганим механіком, жодного разу не замастивши руки. Поки що гра доступна у режимі відкритого бета-тестування.

Wrench призначена для ПК, але значно краще відчути себе у ролі автомеханіка дозволить режим віртуальної реальності з підтримкою Oculus Rift та HTC Vive. Вже цієї осені Wrench (“гайковий ключ”) буде доступна на Steam для бета-тестування.

Також цікаво: Набрид пейзаж за вікном машини? То подивіться рекламу

У відео нижче продемонстрована робота з двигуном Mazda twin-cam – чотирициліндровим силовим агрегатом Mazda MX-5 Miata першого або другого покоління.



Ця гра здається чудовим прикладом того, що сучасні технології можуть використовуватись не лише для пустих розваг, а ще й навчати підростаюче покоління практичним навичкам. Уявіть, скільки з такою грою можна заощадити на навчанні?

Оскільки це відеогра, реальність у ній є “розширеною”. Наприклад, гравці можуть бачити, як обертається колінвал всередині двигуна чи рухаються поршні. Сподіваємось, у подальших версій та розширень гри буде можливість покопирсатись і в електрокарі.

Також цікаво: Компанія Apple запатентувала розумні фари для автомобілів